Netflix har 55 spel under utveckling

Företaget tog spelandet på allvar först i och med lanseringen av sitt Android- och iOS-utbud förra året. Åtagandet om ännu fler spel signalerar att de varit nöjda med lanseringen, skriver The Verge.

Netflix strategi är att abonnenter ska se spelen som ytterligare en anledning att stanna kvar på plattformen. ”Vi ser några uppmuntrande tecken på att spelandet leder till högre retention”, skriver företaget i brevet.

Företaget kommer fortsätta investera i spel på lång sikt och det uppges vara en ”flerårig resa”. Uppgifter visar på att mindre än 1 procent av abonnenterna interagerar med Netflix spel dagligen.

Det uppges ej om spelen är specifikt gjorda för mobiler eller inte. Företaget kan därmed släppa titlar som inte är begränsade till telefoner.

Netflix nuvarande spelutbud erbjuder titlar som Into the Breach, Heads Up! och BAFTA-vinnaren Before Your Eyes gratis för prenumeranter i appen. Mer än 50 spel planeras vara tillgängliga i slutet av året.

