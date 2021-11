Nasdaq handelsstoppar Jocke & Jonnas börsraket – utesluter inte permanent stopp

”Vi har bedömt att aktien i bolaget just nu inte bör handlas på First North”, säger kommunikationschefen David Augustsson.

Upp som en sol, ner som en pannkaka. Sedan kameraföretaget Newton Nordic röstat ja till ett förvärv av influerarbolaget Influencer Panel, för att därefter byta ut verksamheten via ett omvänt förvärv på börsen, har aktien gått upp med över 30 procent. Men vägen dit har kantats av kontroverser vilket lett till att styrelsen lämnat bolaget. Nu tar även Nasdaq ton och stoppar all handel på First North, där aktien handlats fram till och med igår.

”Anledningen till handelsstoppet är att vi inte kan garantera ändamålsenlig handel i bolaget, som man kallar det på juristspråk. Vi har bedömt att aktien i bolaget just nu inte bör handlas på First North och därför har vi valt att stoppa den”, säger Nasdaqs kommunikationschef David Augustsson.

Influencer Panel är en plattform som kopplar ihop varumärken med influerare och har medgrundats av det kända radarparet Joakim ”Jockiboi” och Jonna Lundell.

David Augustsson kan inte heller ge något besked om när mer information kommer.

”Det är också upp till bolaget att åtgärda de brister som vi funnit. Så vi kan inte ge någon tidshorisont just nu, utan vi får helt enkelt be att få återkomma till marknaden när eller om vi bedömer att handeln kan återupptas.”

Även Influencer Panels vd Danjal Kanani är förtegen.

”Jag har inga kommenterare mer än det som har kommunicerats utåt innan, vi väntar på Nasdaqs godkännande fortfarande”, skriver han i ett sms.

I en tidigare intervju med Di har han berättat om den potential han ser i verksamheten.

”Idag har många företag problem med 'influencer marketing'. De kan inte få tag i rätt influerare, det är svårt att veta rätt pris och vad man får för det man betalar. Det finns ingen plattform som kopplar samman allt. Där kommer vi in, vi vill skapa lite ordning och reda”, säger Danjal Kanani.

