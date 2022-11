Musk vill satsa på filmklipp på Twitter och göra Tesla billigare

Enligt Musk är det ”självklart” att det ska finnas längre klipp på Twitter samt att det ska bli möjligt för innehållsskapare att försörja sig.

Uttalandena gjordes på B20-mötet. B20 står för ”Business 20” och är ett möte inför G20-mötet som hålls under veckan.

Musk intervjuades via videolänk under mötet. Under intervjun sade även Musk att trafikstockningar i utvecklingsekonomier som Indonesien och Indien kan bli åtgärdade genom tunnlar.

Vidare sade Musk att det skulle vara vettigt att göra fordon billigare och att det är något som Tesla borde göra för att öka användningen av elbilar i utvecklingsländer.