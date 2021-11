Mor och dotter hittade framgångsrecept – omsätter 20 miljoner

Innehåll från Svenska Ambassaden i Ukraina och Ukrainas Ambassad i Sverige Annons

Nyfiken på Ukraina som europeiskt teknikcentrum? Delta kostnadsfritt i Sweden-Ukraine Business Forum

Under de dystra pandemiåren har Ukrainas it-sektor utgjort ett lysande undantag. Landets techindustri noterade en 20-procentig exportökning år 2020 och kom för första gången över 5-miljardersgränsen. År 2025 spås industrin hamna över 10 miljarder dollar, vilket gör den till landets mest värdefulla näringsgren efter jordbruket, som av tradition alltid har varit starkt i landet som kallades Europas kornbod.

Techsektorn har noterat en enastående ökning sedan de första it-bolagen såg dagens ljus i mitten av 1990-talet. I dag växer denna industri fem gånger snabbare (25 procent) än den globala tillväxten i it-branschen, som ligger på mellan 4 och 6 procent. Ukraina är också en av de mest attraktiva platserna för outsourcing för 5 000 techbolag, 25 000 utvecklare och bland de 100 internationella forskningscentren. Det finns inga tecken på att denna boom på något sätt skulle mattas.

Lysande villkor för start ups

I dag fungerar Ukraina som en magnet för talangfulla it-entusiaster. Landet är fullt av unga, drivna och ambitiösa människor som strävar efter att skapa nästa techsuccé i landets särskilda innovationsområden eller kreativa miljöer, inte helt olika de svenska forskningsparkerna.

Till och med under det volatila 2020 lyckades ukrainska start up-bolag attrahera 571 miljoner dollar i riskkapitalinvesteringar. Sammantaget har lokala start up-bolag dragit in mer än 2 miljarder dollar i Ukraina sedan 2015. Här finns redan fem unicorns, alltså bolag med mer än 1 miljard dollar i omsättning, och ytterligare fem företag är på god väg till det målet.

Ukraina anses inte bara vara en alltmer attraktiv plats till vilken man kan lokalisera it-bolag, landet är också ett centrum för skapande och testande av nya produkter. Det är OK att misslyckas i Ukraina och sedan försöka igen. All utveckling innebär i någon mån två steg framåt och ett bakåt. Den typen av inställning kombinerad med en enorm tillgång på unga talanger utgör en fruktbar jordmån för många entreprenörer. Faktum är att i StartupBlink global startup ecosystem report 2020, som rankar världens länder när det gäller just nystartade bolag, ligger Ukraina på 34:e plats bland den 100 mest start up-vänliga länderna (Sverige intar en 6:e plats).

Ukraina, som en gång i tiden mest var känt för sitt lands industriella arv och tekniska kunnande, har på kort tid blivit mycket mer konkurrenskraftigt i produktledning, marknadsföring, affärsanalys och design. Stora summor har investerats i utbildning, vilket har lett till skapande av flera framgångsrika skolor och kurser, inkubatorer och forskningsmiljöer.

Digital transformation på riktigt

År 2019 lanserade Ukraina projektet ”Staten i en smartphone” med målet att digitalisera alla samhällstjänster, för såväl medborgare som företag. Departementet som ansvarar för digital omställning har som mål att göra Ukraina till världens mest digitala land för både företag och privatpersoner. Ukrainarna är redan nu de första i världen som kan används sig av digitala ID-kort utan några begränsningar. Och allt detta på mindre än två år.

Det finns redan mer än 50 olika statliga tjänster som erbjuds på nätet och mer än 10 miljoner medborgare använder sig redan av denna service.

Uppåt för svensk-ukrainska affärsrelationer

Under de senaste tio åren har samarbetet mellan Sverige och Ukraina präglats av en stadigt uppåtgående trend. Sverige är en av de största investerarna från EU-länderna och i början av 2021 uppgick de svenska investeringarna i landets ekonomi till 543 miljoner dollar.

Ett 90-tal svenska företag finns i Ukraina. Ett av de mest lysande exemplen på den svenska företagsnärvaron i landet är Sigma Software Group, som är en del av Danir, som ägs av Dan Olofsson. Utöver att Sigma Software Group är en av de största it-bolagen i Ukraina med mer än 1500 anställda, drar företaget nytta av sitt eget ekosystem som består av Sigma Software Labs business incubator, Sigma Software University, and SID Venture Partners fund. Sedan 2017 har företaget investerat mer än 6,5 miljoner dollar i ukrainska start up-bolag.

