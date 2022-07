Modebolaget ansöker om konkurs

Hack your closet var en av flera svenska kläduthyrare som ville utmana modeindustrin. Men konkurrenter som It's Re:Leased, Something Borrowed, Sabina & Friends och The Wow Closet har redan gått i graven.

När Di Digital gick igenom kläduthyrarna i vintras räknades Hack your closet som den största spelaren, med en nettoomsättning på 2,9 Mkr och en förlust på 7 Mkr i det brutna räkenskapsåret.

Konceptet var uthyrning av vardagskläder på månadsbasis.

”Vi vill förändra hur du konsumerar kläder. Istället för att välja hemma väljer vi ut kläderna åt dig. Vår målgrupp är kvinnan som har lite tid över, men den här metoden kan också minska koldioxidutsläppen så det finns flera fördelar”, kommenterade bolagets vd och medgrundare Lisa Gautier.

Bolaget hade då ett år tidigare tagit in 20 miljoner kronor i riskkapital från den klimatinriktade riskkapitalfonden Pale Blue Dot tillsammans med de befintliga investerarna J12 Ventures och Luminar Ventures.

Men det räckte inte hela vägen fram. Enligt handlingar från Solna tingsrätt har Hack your closet själva begärt sig i konkurs.

”Bolaget förmår inte betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning. Denna oförmåga är inte enbart tillfällig”, lyder ansökan som signerats av bolagets vd Lisa Gautier.

