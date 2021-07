Miljonregn över plattform för hjärnhälsa – ska till Tyskland

Det svenska bolaget Mindmore vill göra det enklare för sjukvården att testa patienter. Deras digitala plattform mäter kognitiva förmågor genom att bland annat testa minne, språk, exekutiva funktioner och reaktionssnabbhet. Resultaten används som underlag vid utredningar av bland annat demens, depression och utmattningssyndrom. Mindmore grundades 2017 av Sara Wallén och bygger på en idé hon fick på psykologprogrammet.

Nu tar bolaget in 11,5 miljoner kronor i en nyemission, vilket innebär att man mer än fördubblar det riskkapital som plockats in sedan starten. Entreprenören Håkan Svanberg kliver in som ny delägare genom sitt investeringsbolag Svanberg & Co Invest, liksom Anders Göranssons invsteringsbolag Soläng Invest. De gör därmed statliga Almi Invest och Elekta-grundaren Laurent Leksell, som också går in med pengar i kapitalrundan, sällskap på Mindmores ägarlista.

”Det känns otroligt roligt att stänga denna runda och kunna fokusera helhjärtat på att hjälpa fler patienter att uppnå bättre hjärnhälsa. Prio har varit att få in finansiärer som tror på vår vision”, säger Sara Wallén i en kommentar.

Teknikplattformen är CE-märkt i Europa och testerna kan till exempel utföras på en surfplatta. Mindmore började sälja tjänsten enligt en prenumerationsmodell i början av förra året och har i dagsläget ett 50-tal kunder runt om i landet, främst vårdkliniker men även företag samt universitet och högskolor. Kapitaltillskottet ska finansiera en vidare expansion i Sverige, men även hjälpa till att etablera bolaget i Tyskland.

Sara Wallén och Mindmore vann Di Digitals pitchtävling Health Tech Pitch Day 2020.

Läs mer: Prisregn över digital plattformen Mindmore

Läs mer: Gör det enklare att testa demenspatienter – tar in 7,5 miljoner