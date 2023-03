Miljardförlust för Instabee

Startupbolagen Budbee och Instabox har i många år tävlat om att vara bäst på att leverera paket från handlare till kunder genom såväl hemleveranser som till skåp. I fjol gick det samman under namnet Instabee, i en affär som formellt blev klar i oktober.

Inledningsvis värderades det nybildade bolaget till 18,1 miljarder kronor, enligt dokument från Bolagsverket.

Men för två månader sedan stod det klart att storägaren, det börsnoterade investmentbolaget Creades CRED A +2,20% Dagens utveckling , sänkt värderingen med 26 procent till knappt 13,5 miljarder kronor. Det egna innehavet – där 11 procent i Instabox har förvandlats till en ägarandel på 5,5 procent i Instabee – blev därmed värt 740 miljoner kronor, vilket Di Digital rapporterade.

”Den minskade värderingen av Instabee i fjärde kvartalet är i allt väsentligt en konsekvens av utvecklingen för noterade jämförelsebolag. Bolagets egen underliggande utveckling är fortsatt stark”, sa Creades vd John Hedberg till Di Digital då.

Han sitter själv i styrelsen för Instabee, som i sin tur utgör 8 procent av Creades substansvärde. Detta trots att Instabee var det enda större techinnehav som Creades justerade ner värdet på under fjärde kvartalet.

Di Digital har sedan dess sökt grundarna bakom Instabee för en kommentar till värderingen och bett om en intervju om hur fusionen fortskrider. Men än så länge har de avböjt att tala med oss.

Samtidigt fortsätter Creades att gå ut med ny information om Instabee.

Av Creades årsredovisning för 2022, som blev offentlig under måndagen, framgår det att Instabees rörelseförlust uppgick till drygt 1 miljard kronor (1.081 miljoner kronor) under 2022, vilket Breakit var först att rapportera. Det är mer än dubbelt så mycket som under föregående år (489 miljoner kronor), enligt Creades siffror.

Omsättningen uppgick till 2,3 miljarder, vilket är 54 procent mer än under 2021.

Mellan 2020 och 2021 var tillväxten hela 134 procent, enligt Creades proforma-redovisning.

Att tillväxten bromsat in beror sannolikt delvis på att hela e-handeln bromsat in under 2022, efter boomen under pandemiåren dessförinnan.

Bolaget avböjer dock att kommentera siffrorna.

”Vi kommer att släppa vår årsredovisning till sommaren och kan då återkomma med mer besked om hur det går och vad vi fokuserar på”, skriver Instabees kommunikationschef Ann Sonne per mejl.

Det var i september i fjol som fusionen mellan Instabox och Budbee först offentliggjordes. Planen är att de forna konkurrenterna tillsammans ska kunna vända till svarta siffror betydligt snabbare, även om de två varumärkena lever vidare parallellt, och nå lönsamhet på månadsbasis inom något år.

Instabee är verksamt i Norden, Tyskland och Nederländerna.

Läs mer: Grundarna efter jätteaffären: ”Hjälper oss att bli lönsamma snabbare”