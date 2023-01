Microsoft vill köpa 49 procent av populära chattboten

Det amerikanska forskningsbolaget Open AI lanserade i november i fjol chattboten Chat GPT, baserad på artificiell intelligens, som blivit en storsuccé och genererat stora trafikflöden. Plötsligt är det möjligt att få texter skrivna och omskrivna, bilder och melodier skapade och enklare programmering genomförd av ett enkelt gratisprogram.

Under måndagen rapporterade Di att Open AI planerar att sälja aktier till en ny värdering om 29 miljarder dollar, motsvarande drygt 300 miljarder kronor, enligt Wall Street Journal. De amerikanska riskkapitalbolagen Thrive Capital och Founders Fund pekades då ut som två huvudsakliga intressenter. Om affären slutförs skulle Open AI därmed fördubbla sin värdering sedan bolaget senast tog in kapital under 2021.

Nu framgår det dock att teknikjätten Microsoft vill stå för merparten av kakan och investera hela 10 miljarder dollar, drygt 100 miljarder kronor, i Open AI. Fram till Microsoft får sina pengar tillbaka har de rätt till 75 procent av bolagets vinster, därefter kommer de att äga hela 49 procent av Open AI, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Microsoft har avböjt att kommentera uppgifterna, medan Open AI inte återkommit med något svar.

Microsoft har redan en mindre ägarandel i Open AI, då de sköt till kapital till forskningsbolaget under 2019. Teknikjätten offentliggjorde nyligen att de ska bygga in Chat GPT:s funktioner och teknologi i sin sökmotor Bing, för att på allvar försöka utmana marknadsledaren Google, samt i sina olika verktyg Word, Outlook, och Powerpoint.

Open AI har hittills genererat intäkter på tiotals miljoner dollar. En källa med insyn har tidigare uppgett för Reuters att bolaget siktar på att omsätta 1 miljard dollar, motsvarande 10,5 miljarder kronor, vid 2024 genom att börja ta betalt från både företag och privatpersoner som använder deras teknologi.

Vid starten 2015 var Open AI en ideell organisation, men under 2019 fattade vd:n Sam Altman beslut om att kommersialisera delar av verksamheten i ett vinstdrivande bolag. Sam Altman har tidigare uppgett att det inte finns några planer på att ta Open AI till börsen och att företaget heller inte vill bli uppköpt, även om de nya uppgifterna pekar på motsatsen.

