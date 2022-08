Meta säkrar 100 miljarder – ska finansiera metaversum

Mobilspelmarknaden är fortsatt het och väntas globalt vara värd närmare 233 miljarder kronor 2026 enligt analysföretaget Sensor Tower. En av spelarna som vill vara med och skära ut en bit av den kakan har svenska grundare, men styrs från London.

Vd:n Jens Lauritzson har en internationell bakgrund dels från Exportrådet och senare inom mobiloperatörsindustrin, mobila tjänster på Aspiro och företagsportaler och intranet på bolag som Linq.

I dag äger han och yngre brodern Per, som har en liknande karriär, 22 procent av Flexion Mobile. Bland övriga större ägare märks kapitalförvaltaren Carl Palmstierna, som även är styrelseordförande i bolaget, samt Latours tidigare styrelseordförande Fredrik Palmstierna.

Huvudkontoret ligger i Chelsea Harbour i London, nästgårds med klassiska fotbollsarenan Stamford Bridge.

”Vi ser nästan dagligen Chelseaspelarna gå förbi utanför fönstret”, säger Jens Lauritzson.

Flexion Mobile noterades på First North för fyra år sedan, men har ännu inte gjort mycket väsen av sig trots att affärerna rullar på i allt högre tempo. Enkelt uttryckt hjälper bolaget spelutvecklare runt om i världen hitta nya användare och tjäna mer på sina spel.

Första kvartalet i år redovisades intäkter som ger en årstakt på cirka 500 Mkr. Enligt analytikers prognoser kommer bolaget i år nå ett rörelseresultat (ebita) på cirka 50 Mkr.

Affärsidén vilar på en patenterad teknik där mobilspelsutvecklare, som gjort spel till exempelvis plattformen Google Play, enkelt kan konvertera titeln så att den även fungerar hos till exempel Huawei, Amazon eller Samsung.

”Vår programvara känner automatiskt igen de kodrader där det behöver göras ändringar. Vi måste inte ha tillgång till källkoden, vilket kan vara känsligt för en del utvecklare.”

I klartext sänks trösklarna för spelutvecklare som vill nå en större marknad och underlättar all så kallad back office-teknik, något de visserligen skulle kunna göra själva, men som är resurskrävande.

”Vi hjälper till med allt från distribution, promotion och marknadsföring till att ta in betalningar”, säger Jens Lauritzson.

Med Flexion Mobile har bröderna lyckats betydligt bättre än deras första projekt med tjänsten Premiumscores, ett slags måltjänst för mobiloperatören 3 i Storbritannien med inriktning på engelsk fotboll.

”Vi omsatte totalt 20 miljoner pund över tio år, men tjänsten funkade inte i övriga Europa”, säger Jens Lauritzson.

Totalt har bolaget tagit in 190 Mkr i tre kapitalrundor, varav den senaste i december 2020 på 120 Mkr.

”Vi är lönsamma och växer totalt intäkterna med 90 till 110 procent om året. Vi tittar på uppköp där det finns synergier att hämta i marknadsföringen.”

Under vintern har Flexion Mobile börjat siktat in sig på nya vägar att nå ut och bland annat köpt tyska Audiencly, en byrå inom influencermarknadsföring för spelindustrin. Anledningen är enkel. I takt med att möjligheterna att ”tracka” användare har begränsats har det också blivit svårare och dyrare att nå nya spelare.

”Vi tittar jättemycket på influencers på Tiktok, Youtube och Instagram för att så effektivt så möjligt få ut våra kunders spel globalt.”

Bolaget har i dag passerat 100 anställda, 40 i London, 30 i Budapest och 30 i Düsseldorf samt på senare tid en säljkår på nio personer i Kina, Korea och Japan.

Fokus ligger i dag på större speltitlar snarare än många och adderar en till två titlar per kvartal, enligt Jens Lauritzson.

”Vi tittar framför allt på spel som tjänar mer än 1 miljon dollar i månaden på Google Play. Vi har nu en spelkatalog med i storleksordningen 80 miljoner dollar i intäkter i månaden i Google Play. Vårt mål är att öka spelutvecklarnas Androidförsäljning med minst 10 procent, säger han.

Globalt finns det grovt räknat upp till 700 spel som drar in tillräckligt mycket för att vara intressanta för Flexion Mobile.

”Vi har 25 av de 700 största spelen. Det finns mycket kvar att fiska efter. Om vi lyckas få in de hundra största har vi så mycket man vill ha. Marginalkostnaden att lägga till ett nytt spel är nästan noll. Vi har inte ökat kostnadsbasen på leveranssidan på två år.”

Även om de skulle förlora en stor kund ser Jens Lauritzson inte det som en överhängande fara.

”Utfasningen ligger på tre till sex månader och vi lägger enkelt till nya spel. Vi har bara förlorat ett spel under alla år. Jag ser det mer som en risk att vi blir uppköpta, men det är bara intressant om vi inte kan växa mer. Vi siktar på att bli en enhörning. Bolaget värderas nu till 850 Mkr.”

”Evony: The King's Return”, Top Games Inc.

”Rise of the Kings”, ONEMT.

Tunga namn i ägarlistan

Jens och Per Lauritzson äger via bolaget Mobile Sensations Ltd 22 procent av Flexion Mobile. Bland övriga större ägare finns brittiska fonden brittiska Odey Asset Management, 5 procent, Carl Palmstierna via Palmstierna Invest AB strax under 7 procent, Fredrik Palmstierna, 4,6 procent samt Julius Baer & Co Sweden, Nordic Small Cap Fund och Avanza Pension, som har mindre poster.

I ägarlistan finns även två andra större institutionella delägare: Aktia i Finland och Oasis i Hongkong.