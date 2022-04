Mellan flyglarm och evakueringar – it-industrin fortsätter i Ukraina

För ett par månader sedan pratade de om firandet av det ukrainska it-konsultbolaget N-ix:s 20-årsjubileum. Det känns avlägset nu.

Den här dagen jobbar Christian Svensson, chef för N-ix Nordic, från företagets kontor i Malmö. Kollegan Pavlo Deshchynskyy, som är operativ chef på N-ix, sitter på bolagets ena kontor i Lviv.

I huset sitter även Sigma Software, ett av bolagen som ingår i Malmö-koncernen Danir och som har anställda utvecklare i Ukraina.

”De var tidigare främst baserade i Charkiv och Kiev, och hjälpte även oss att evakuera några av våra anställda från Charkiv”, säger Pavlo Deshchynskyy.

Både han och Christian Svensson började på N-ix 2007, som då hade runt 60 anställda. I dag är de över 1.800 utvecklare.

I januari anställde bolaget 40 personer, i februari runt 55 personer och 37 personer hittills i mars. N-ix har fortsatt att rekrytera sedan invasionen av Ukraina, även om takten varit något lägre. Men på grund av julfirande och kort månad i februari brukar anställningstakten vara lite lägre i början av året.

”Vi har färre nya kunder än vanligt, men har just skrivit på två nya kontrakt utanför landet”, säger Pavlo Deshchynskyy.

Förra året tillsattes runt 900 positioner och nettotillväxten var cirka 450 anställda. Bolaget har flera stora svenska industriföretag på kundlistan, även om de största marknaderna är i USA, Storbritannien och tysktalande länder som Tyskland och Österrike.

Pavlo Deshchynskyy på ett av N-ix två kontor i Lviv. Sedan kriget bröt ut är det runt 10 procent av de anställda som går till kontoret varje dag.

Förutom i Lviv har bolaget även haft kontor i Charkiv och Kiev i Ukraina, men få har stannat där. Ett tiotal är kvar i Charkiv av egen vilja, till exempel beroende på att man inte vill lämna sin familj.

”Det är kolleger jag pratar med varje dag som helt plötsligt måste packa bilen mitt i natten och åka i flera dygn”, säger Christian Svensson.

Några har flyttats till Ni-ix kontor i Polen och Bulgarien, men de flesta till Lviv.

”Vi hade även ett litet kontor i Belarus förut, som stängdes ner på sekunden när kriget började. Det var en säkerhetsrisk och vi kan inte ha några kopplingar till Belarus i och med att de är part i kriget”, även om våra anställda där är välkomna till de andra kontoren, säger Christian Svensson.

Pavlo Deshchynskyy har flyttat till sina föräldrar utanför Lviv med sin familj. I deras lägenhet i stan bor nu kollegor från N-ix. Många anställda har personer som bor i deras hem.

”95 procent av alla anställda är på en säker plats och vi betraktar västra Ukraina som säkert. Det finns missiler som flyger här, men det är klart vilka måltavlorna är. Det finns fem till tio olika i Lviv”, säger Pavlo Deshchynskyy.

Han berättar om helgens attack då flera missiler slog ned i närheten av tv-tornet i Lviv, och träffade en bränsledepå och en fabrik. Ingen person dog, men fem personer ska ha skadats, enligt Lvivs guvernör Maksym Kozytskyy.

Annars pågår livet i Lviv, menar Pavlo Deshchynskyy. Från kontoret har han utsikt över en av stadens största gator och där är trafiken normal. Turisterna i centrum har istället ersatts av flera hundra tusen ukrainare som har flytt till Lviv och det finns barn som leker ute.

”Skillnaden är att du ser beväpnad militär som patrullerar på gatorna. Men om du inte läste nyheterna och går igenom stan skulle du annars inte märka det”, säger han.

Plötsligt tar Pavlo Deshchynskyy ut hörsnäckan ur örat och säger att nu ljuder flyglarmet. Han tar sin dator och går in mot mitten av kontoret. Några minuter senare säger vi hej då och han beger sig till ett skyddsrum. Han hälsar senare att det var falskt alarm och snabbt över.

Christian Svensson började på N-ix i Ukraina 2007 och bodde där ett år innan han åkte hem till Malmö och startade upp verksamheten med svenska kunder.

Christian Svensson berättar att det inte är skjutningar mot själva kontoret man är rädd för, utan tryckvågor från explosioner som sker på andra ställen och kan spränga fönstren.

”Det är förvånansvärt hur snabbt människor anpassar sig till nya förutsättningar.”

Känslan inför kriget är surrealistisk, tycker Christian Svensson. Även om det delvis påminner om 2014, med Donbass-konflikten och annekteringen av Krim.

”En stor del av mig känner att jag måste göra mer, men jag tror att jag är till större nytta här där jag är”, säger han.

N-ix har tagit flera initiativ som företag. Dels har man startat olika fonder dit anställda kan donera pengar och bolaget matchar med samma summor. Sedan kriget startade har över 4,7 miljoner kronor samlats in. Pengarna går till humanitär hjälp och utrustning till soldater som behöver rycka in. Till exempel har man också köpt in två minibussar för att transportera människor, just nu från Mariupol.

Några av de anställdas barn leker tillsammans i ett rum på N-ix ena kontor i Lviv. Kläderna och leksakerna har personalen samlat in till ukrainare som har flytt.

Varje dag sedan den 24 februari börjar man dagen med att räkna in att alla är på plats på kontoret eller hemma. Ungefär 10 procent av de anställda går till kontoret och Christian Svensson säger att det är tack vare pandemin som det fungerar. Alla var redan inkörda på hemarbete och har tillgång till säkra uppkopplingar.

”Vi hade en tvåveckorsperiod av omställning när kriget började och sedan var vi tillbaka på en leveranskapacitet som innan.”

De senaste veckorna har han kontaktats av ett antal företag i Sverige, bekanta och före detta kunder till N-ix. Flera har frågat honom om han är intresserad av att jobba där, och trott att verksamheten i Ukraina är nedlagd. Men det är tvärtom. I princip alla anställda är igång och jobbar som vanligt.

”Man har sett brinnande ruiner på tv och det har skapats ett enormt stöd. Men it-industrin är intakt i Ukraina och det ger människor en normalitet att kunna gå till jobbet”, säger Christian Svensson.

Han trycker på att branschen är stor i Ukraina och drar in utländskt kapital till landet.

”Det här klart att kriget sätter en bula på vägen, men det gynnar inte Ukraina att folk tror att industrier som står för utvecklingen inte finns längre.”

Om N-ix It-konsultbolaget N-ix startades i Ukraina 2002. I dag har bolaget drygt 1 800 anställda och i fjol omsatte man cirka 790 miljoner kronor, varav cirka 74 miljoner kronor i det nordiska bolaget.

Bland kunderna finns den amerikanska kontorsvarukedjan Office Depot, det engelska telekombolaget Lebara och det engelska energibolaget OVO Energy. I Sverige återfinns kunder som spelbolaget Paradox Interactive och den norska mediekoncernen Schibsted med verksamhet i Sverige.

Läs också: It-konsulterna jobbar i skyddsrummen