Meghan Markle anklagas för fuskintervjuer på Spotify

Det blir ingen fortsättning på ”Archetypes”, där Meghan Markle intervjuat kända namn som Trevor Noah, Mariah Carey och Serena Williams. Det meddelade partnerna härom veckan.

Nu hävdar källor till branschbevakaren Podnews att Meghan Markle använt ett annorlunda journalistiskt grepp. Enligt uppgiftslämnare har medarbetare gjort några av intervjuerna, medan Meghan Markles röst lagts på i efterhand.

Podnews angav inte vilka av de 12 avsnitten det gäller, men när författaren Allison Yarrow gästade programmet i höstas tackade hon producenten Farrah Safari på Instagram och menade att hon var en utmärkt intervjuare.

Den gulkantade kontraktet på 250 miljoner kronor skrevs i november 2020, strax efter att paret lämnat de kungliga plikterna i Storbritannien för USA. När Spotifys tidigare chefsekonom Will Page gästade BBC:s dagliga podcast ”The world tonight” den 16 juni i år räknade han ut att paret därmed tjänat mer på Spotify än sångaren The Weeknd gjort med monsterhiten ”Blinding Lights”.

Enligt Wall Street Journal är det dock inte säkert att paret får ut hela beloppet, då programmet inte mött produktivitetsmålet. Premiären var först i augusti 2022, och totalt består serien av 12 avsnitt.

Bill Simmons, chef för en podcastavdelning på Spotify, skräder inte orden när han pratar om Prins Harry och Meghan Markle. I sin podd kallar han paret för ”jävla bedragare” – och lägger till ”det är podcasten vi borde ha gjort med dem”, skriver Variety.