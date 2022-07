Matteappen Magma dundrar in på den amerikanska marknaden

Under snart ett decennium har Katarina Berg varit med och skalat upp Spotify till en global jätte med världens mest populära musiktjänst som når 422 miljoner användare. Idag jobbar omkring 8.500 personer på bolaget och det brukar trilla in omkring 106.000 jobbansökningar per månad.

”Det kanske är lätt att vara en startup om din idé är god, men sedan är det få som överlever i någon form av 'scale-up'. Entreprenörerna måste ha mod och mognad att knyta till sig personer som kan fungera som tillägg på det som de är briljanta på, för att göra sig redo för nästa skede”, säger Katarina Berg.

Samtidigt sker en stor omvälvning i techsektorn med ett nytt investeringsklimat och där tillväxtjakten fått ta stryk. Sänkta värderingar, surt på börsen och ibland tuffare att ta in nytt kapital har fått allt fler att dra åt svångremmen.

”Om du bara har personer som är entreprenörer och relativt unga så tror jag att när det går bra och du har mycket riskkapital så blir tillväxt enda målet man har. Och mål om hur många människor man ska växa med.”

Då menar hon att det är viktigt med kompetens från andra branscher och erfarenhet av tidigare lågkonjunkturer.

”Min chef har varit klok (Spotifys vd och medgrundare Daniel Ek, reds anm.) där han har rekryterat människor som tidigare har sett det som nu händer. Här visar sig även mångfalden vara viktig för lönsamheten där folk vågar säga saker som inte är uppenbart för alla andra”, säger hon.

Många techbolag har rekryterat i massiv takt senaste åren.

”Vi människor har en fäbless att komplicera saker, att vi måste vara många människor och har jag många som rapporterar till mig så är jag lite viktig. Istället borde man titta mer på vad vi gör egentligen.”

Istället riskerar organisationen och teamen att bli ineffektivare och långsammare när de växer snabbt, i alla fall till en början.

”Är det verkligen fler människor vi behöver? Eller ska vi sluta göra vissa saker så att de kan göra annat? Ska vi utbilda dem och se till att de gör nya saker?”

Bolaget behöver därför se över vad folk levererar. Det är också bättre att ha lite för mycket att göra än för lite.

”Mycket för mycket är dock farligt. Men lite för mycket skapar istället kreativitet, innovation och hjälpsamhet.”

Sparprogrammen har duggat tätt i bolag som Klarna, Trustly, Kry och Storytel. Samtidigt har uppgiftslämnare till Di vittnat om att det inte bara är oönskade medarbetare som lämnar utan även topptalanger som är missnöjda av olika skäl.

”Vi vet att det kommer gå upp och ned i en organisation och du står så mycket bättre rustad om du har arbetat på kulturen.”

Vid uppsägningar eller permitteringar trycktestas hur genomtänkt organisationen är.

”Det är då mycket lättare att ta svåra samtal och på ett värdigt sätt. Du bör ha gjort ett synligt och osynligt kontrakt med var och en om detta sker.”

Katarina Berg menar på att det finns otaliga exempel där genomförandet sker för spontant eller ogenomtänkt. Då röstar talangerna med fötterna och följer hjärtat.

”Det kan bli väldigt dyrt. Vi ser om och om igen i vår omgivning att de här personerna som anses viktigast lämnar också för att man kanske inte är imponerad över hur ledningen sa hejdå till sina kolleger. De tänker att 'om det här hände mina kolleger på det här sättet så kommer också annat kunna ske'”, säger hon och poängterar att detta är iakttagelser utanför Spotify.

En del tror att det går att bocka av kulturarbetet under en konferens eller lägga ut det på hr-avdelningen, men det behöver istället ske i kontinuerligt i dialog med medarbetarna.

”Vissa pratar om hur viktigt det är att ha en stark och sund kultur, men vi behöver prata om att ha rätt kultur för rätt fas. Det är annars lätt att klamra sig fast i hur det var förr, till exempel när det var en startup.”

Enligt henne är det viktigt att vara tydlig, tillitsbaserad och våga vara värderingsstyrd. Det får heller inte vara få som bestämmer utan alla ska ges en röst – för att må bra, utvecklas och kunna göra ett bra arbete.

”Det är också viktigt med ett varumärke och ett arbetsgivarvarumärke. Det byggs under lång tid men kan raseras ganska snabbt om du säger en sak eller inte. Du måste vara konsekvent. Folk måste inte gilla allt du säger och gör, men de måste förstå varför”, säger Katarina Berg.

Katarina Berg fotad i Visby, Gotland. Foto: Jesper Frisk