Matsvinn rena guldet för maträddarbolagen

Hisnande 40 procent av alla livsmedelsråvaror som produceras slängs eller betraktas på annat sätt som svinn.

Med stigande matpriser blir den effekten extra kännbar – vilket gynnar aktörerna vars modell bygger på att rädda mat.

”Blir maten dyrare blir också svinnet dyrare”, säger Åsa Sandberg från Too good to go.