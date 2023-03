Mastercard köper svenskt cybersäkerhetsbolag

”Vi har inte varit till salu och inte aktivt sökt en köpare. Men det här kändes som en bra match och Mastercard har en bra vision framåt”, säger Joachim Sundberg, som grundade Baffin Bay Networks i Stockholm 2017 efter att ha jobbat 25 år i branschen.

Di Digital har inte fått ta del av vilkoren i affären, men Joachim Sundberg uppger att han ser fram emot att jobba vidare med Baffin inom Mastercardkoncernen i många år.

”Vi är ett av fyra bolag som Mastercard köpt inom cybersäkerhet genom åren. Vi ska jobba vidare med våra existerande kunder inom bank, finans, gaming och försäkring och även förstärka Mastercards tjänsteutbud inom cybersäkerhet. Man behöver inte vara en bankkund hos Mastercard för att köpa säkerhetstjänster från dem”, säger Joachim Sundberg, som är teknikchef, CTO, för bolaget han grundat och som i dag har 13 medarbetare.

Mastercard ser affären som ett sätt att utveckla sitt erbjudande.

”Baffin Bay Networks snabba, prediktiva och molnbaserade ai-teknik stärker vår befintliga analytiska kraft” säger Ajay Bhalla, cyberchef på Mastercard, i ett skriftligt uttalande.

Baffin Bay Networks omsatte drygt 17 Mkr 2021. Grundaren Joachim Sundberg vill inte uppge vad omsättningen var i fjol, men säger att bolaget har en årlig tillväxt på omkring 250-300 procent. Enligt uppgift till Di Digital gick Baffin med vinst på helårsbasis 2022, vilket var första gången sedan starten.

Baffin Bay Networks tog in 57 Mkr av bland andra EQT Ventures under första halvan 2018. Denna summa utgör merparten av allt kapital man tagit in sedan starten, enligt uppgift.

EQT var innan affären Baffin Bay Networks största ägare med drygt 35 procent av aktierna, enligt Holdings.se. Grundaren Joachim Sundberg var näst störst med 26 procent följt av ängelinvesteraren Michael Sauer, med 14 procent.

Ted Persson, partner på EQT Ventures, uppger att EQT:s agarandel idag är ”drygt 30 procent” efter en större investering och flera mindre ”brygginvesteringar”. Han vill inte uppge vad Mastercard betalat men säger att EQT gått plus på affären.

”Det här visar att Joachim och de andra byggt en tjänst i världsklass. Mastercard är en bra köpare, som hjälper Baffin nå ut globalt, och det är en bra affär för oss som ägare”, säger han.

Baffin är främst känt för att hjälpa företag och myndigheter skydda sig från överbealsningsattacker, så kallade DDOS-attacker. Man är även duktiga på att identifiera sårbarheter i webbapplikationer och se till att de inte utnyttjas. Slutligen kan man hjälpa sina kunder blockera alla de olika bottar som försöker missbruka de automatiska funktioner som nätet erbjuder.

”Vi uppmärksammades bland annat för att stänga ner den hackergrupp som kallar sig ”Anonymous Sudan” när de attackerade Sverige och Danmark i februari i år”, säger Joachim Sundberg.

Vad det en rysk attack?

”Många tror att det var en rysk, falsk flagg-attack. Men jag är inte övertygad. Det kan finnas andra krafter. Det slutade med att vi stängde ner 62 servrar i Tyskland. Men nu är organisationen igång igen och attackerar andra länder, bland annat Frankrike.”

