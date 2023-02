Lime första elsparkcykelbolaget som gör vinst

”Höga bränslekostnader och hög inflation har gjort privat bilägande mycket dyrare, vilket i sin tur har lett till till större intresse för mikromobilitet världen över. De flesta söker sig nu efter transportalternativ som är gröna och kostnadseffektiva”, säger Fredrik Timell, policychef i Norden på Lime, till Dagens industri.

På onsdagen släppte det San Francisco-baserade bolaget sina siffror för 2022, och visar som första bolag inom sektorn ett positivt resultat för helåret. Ebitda ligger på 15 miljoner dollar, motsvarande 155 miljoner kronor, och de totala intäkterna på 466 miljoner dollar, motsvarande drygt 4,8 miljarder kronor. Även det icke-justerade resultatet hamnar på plussidan, enligt bolaget. De avslöjar dock inte med hur mycket.

Resultatet inkluderar inte de investeringar som bolaget gjort på att designa och tillverka sina egna elsparkcyklar. Enligt bolagets vd Wayne Ting siktar Lime på att bli lönsamma även efter investeringar de närmsta två åren.

”Vi kommer att få positivt kassaflöde mycket, mycket snart. Vi har gott om pengar och vi bränner ingenting”, säger han till nyhetssajten Fast Company.

Limes resultat kan jämföras med svenska Voi som 2021 (2022 års siffror har inte släppts än) gjorde en förlust på 889 miljoner kronor. Men ska man tro Vois största ägare VNV Global så ligger inte vinsten långt bort.

”Man fokuserar på lönsamhet nu, istället för tillväxt. Man växer fortfarande, men kommer bli EBITDA-lönsamma under 2023. Man har varit det under vissa månader 2022 också. Fjärde kvartalet är det bästa någonsin”, sade VNV Globals vd Per Brilioth i en intervju med Dagens industri i januari.

Under tisdagen grattade Vois vd och medgrundare Fredrik Hjelm Lime till att vara först att nå lönsamhet – och antydde i ett inlägg på Twitter att Voi stod näst på tur.



Lime finns i dag i över 250 städer spridda i 26 länder och har funnits i Sverige sedan 2019, då bolaget etablerade sig i Stockholm.