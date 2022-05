Levererar mat på nätet – växer med 300 procent

Coronapandemin har fått konsumenter som aldrig handlat mat på nätet innan att testa konceptet. Ett av bolagen som ridit på vågen är Gordon Delivery, som specialiserar sig på så kallade sista milen-leveranser för kylvaror. Det handlar till exempel om varor från butikskedjor som Coop och matkassebolaget Hello Fresh, men även mediciner med kinkiga krav på temperatur.

Bakom bolaget står Ali Ghoce och Per Källgården, som grundade Gordon Delivery 2015. I dag har bolaget växt till en verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge – och siktar på att gå in i England vid årsskiftet.

”Vi har jobbat mycket med vår geografiska täckning och når nu 90 procent av Sveriges befolkning samt 98 procent av den danska befolkningen”, säger Ali Ghoce som även är vd.

Tillväxten märks av i bokslutet för 2021, även om den börjar sakta in jämfört med fjolåret. Under 2021 ökar omsättningen med 300 procent, och landar på 413 Mkr. Under året genomförde bolaget 4,1 miljoner leveranser.

”Dels växer vi själva, dels har e-handeln för mat växt under 2021. Så vi har vuxit med befintliga kunder men även på den danska marknaden, där vi tagit fler kunder”, säger Ali Ghoce.

Även resultatet (ebitda) växer från minusresultat till 20 Mkr. Likaså vände sista milen-aktören Budbee till lönsamhet 2021, i en bransch som annars präglats av förluster i mångmiljonklassen.

”Vi har alltid haft bra koll på våra nyckeltal och det operativa arbetet. Under åren har jag sett att det funnits så mycket riskkapital att bolag blir slösaktiga. När det beteendet satt sig blir det svårt att ändra på kulturen. Vi prioriterar ekonomisk hållbarhet. Under 2021 nådde vi den volymen vi behövde för att kunna nå lönsamhet.”

Sedan april i år klassas inte längre covid-19 som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom enligt Folkhälsomyndigheten. Men Ali Ghoce är inte orolig över att intresset för matleveranser kommer att sjunka. Istället drivs kundernas intresse av bekvämlighet.

”Vi tror att intresset kommer att plana ut och sen fortsätta växa normalt. Vi gjorde rekordmånad nu i mars, sedan i maj igen. Så än har vi inte sett något tapp. Det finns en studie från Sydkorea efter epidemin 2012, då de också stängde ner samhället. Efter det växte branschen normalt efteråt, utan något tapp.”

Gordon Delivery har tagit in 210 Mkr i riskkapital sedan start, med en värdering enligt den senaste rundan på drygt 1,1 miljarder kronor. Största ägare är Ali Ghoce, riskkapitalbolaget Eequity och CBS Capital.

”E-handeln förändrar konsumentbeteendet i hela branschen och vi ser att det saknas en aktör som oss i de flesta länder. De närmsta tre åren väntar en expansion för oss, men vi ska också utveckla vår tjänst mot konsumenter och e-handlare för att vässa erbjudandet.”