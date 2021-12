Leveransboxarna öppnar upp för second hand-marknaden

Pandemin har ökat efterfrågan på coronasäkra leveransalternativ. Nu ger sig Iboxen in i kampen om kunderna på andrahandsmarknaden.

Från och med Januari 2022 ska privatpersoner kunna använda Iboxens leveransboxar för att låna ut verktyg till grannar, lämna nycklar till hantverkare eller till försäljning av begagnade varor. Hittills har boxarna använts av privatpersonen som hämtat varor de handlat på nätet.

”Det var inget vi hade planerat när vi startade upp Iboxen, men vi fick förfrågningar om det från exempelvis fastighetsägare som ville använda våra boxar för hyresavtal, överlämning av nycklar med mera. Där föddes idén”, säger Markus Trautmann, kommunikationschef på Iboxen.

” Vi vill hjälpa till och förenkla livspusslet för privatpersoner.”

Säljer man begagnade varor kommer betalningstransaktionerna att ske med Swish.

”Vi ser att många använder Swish i dag när man byter och säljer varor med varann. Därför startade vi en diskussion med Swish, de tyckte det vara en spännande lösning. Det känns riktigt bra, eftersom de är en neutral plattformsaktör som vi.”

Nästa steg är att alla aktörer på andrahandsmarknaden ska kunna använda sig av boxarna, både lokalt och nationellt. Iboxen är i dag i dialog med stora aktörer som Tradera och Blocket.

”Istället för att gå till ett postombud för att lämna in begagnade barnkläder ska man istället kunna gå till boxen som står i området och lämna in det där. Transportören plockar upp varan och lägger in den i en box nära köparen.”

Markus Trautmann menar att säkerheten hos leveransboxar är en fördel för utbyte av just begagnade varor.

”Först och främst så är boxarna fysiskt säkra. De har kraftigare plåt med avancerad låsteknologi. För det andra så måste både avsändare och mottagare identifiera sig med bank-id vid användning.”

Han lyfter även fördelen med att inte behöva ha direktkontakt med en människa, då smittspridningen av covid-19 återigen ökar i samhället.

”Nu när smittspridningen ökar kan våra boxar ersätta fysiska möten. Konsumenter som vill ha sina varor till boxar har ökat markant under pandemin. Dessutom vill vi hjälpa till och förenkla livspusslet för privatpersoner”, säger han.

Snart kan privatpersoner och småföretag använda sig av boxarna för att förvara, låna eller sälja begagnade varor. Foto: Janerik Henriksson/TT

Bolaget, som bland annat backas av Erik Selin har i dag 600 boxar ute. Innan årsskiftet siktar de på att öka antalet till mellan 800 och 900. Bolaget finns i dag i Storstockholm, Storgöteborg, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Lund och Karlstad.

Målet är att skapa en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar utomhus, tillgängliga dygnet runt, som är öppna för alla transportörer.

Nästa steg i utvecklingen för Iboxen är möjligheten till att skicka returer från boxarna.

Läs mer: Oro för bedrägeri på begagnatmarknaden – här ska du se upp