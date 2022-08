Lastbilsutmanaren har växt från 20 till 450 medarbetare på 15 månader

Snart rullar Volta Trucks första eldrivna lastbilar på gatorna i Paris och totalt uppgår ordervärdet nu till 14 miljarder kronor. Men den snabba tillväxten kostar. ”Det är förenat med många utmaningar”, säger grundaren Carl-Magnus Norden som räknar med att behöva ta in ”några 100 miljoner euro” de närmaste 18 till 24 månaderna.

Den elektriska lastbilstillverkaren Volta Trucks är ett av de startupbolag som lockat mest riskkapital under 2022, enligt Di Digitals genomgång. Under året, som präglats av en kraftigt förändrad syn på risk, har bolaget tagit in närmare 2,5 miljarder kronor.

Samtidigt är det just risk som definierar Volta Trucks verksamhet hittills. Än finns enbart testfordon på gatorna, men bakom beställningarna finns stabila kunder som DB Schenker och det brittiska hovets förvaltningsbolag, The Crown Estate.

Totalt har man nu tagit emot över 6.500 beställningar till ett värde av 1,4 miljarder euro, över 14 miljarder kronor.

”Vi satsar på 'speed and scale' och vill komma till marknaden så snabbt som möjligt. Vi visade våra första bilar och genomförde våra första provkörningar i Paris för några veckor sedan”, säger Volta Trucks grundare Carl-Magnus Norden.

Bland de företag som redan beställt egna fordon finns Petit Forestier, Gt Solutions, Heppner, The Crown Estate och Swoopin. Foto: RICHARD PARSONS UK

Han startade Volta Trucks tillsammans med Kjell Walöen 2019, med idén om att ta fram en lastbil som var fossilfri och mer säker att köra. Bland annat genom att förstora förarens fönster och placera den i mitten, likt i en buss.

Eftersom el begränsar räckvidden riktar man framför allt in sig på leveranser i storstäder, med Paris som start.

”Vi börjar med Paris eftersom de kommer att förbjuda diesel innanför deras yttre ringväg från och med 2024. Sex till sju miljoner människor bor inom det området.”

Men Volta Trucks har redan behövt förlänga testfasen till följd av försenade leveranser, ett problem som gäckar många företag. Nu arbetar man för fullt med att få klart fordonen innan den planerade lanseringen i november i år, då de första kunderna ska få sina fordon. Vid sidan av lastbilarna arbetar man även med att bygga upp en serviceverksamhet där Volta Trucks kan installera och sköta laddinfrastruktur i flera länder.

”Hittills har vi en god backning av investerare och blir även uppvaktade av andra som tycker att vi är intressanta.”

Carl-Magnus Norden spår att Volta Trucks kommer att behöva ta in ”några 100-miljoner euro” de närmaste 18 till 24 månaderna, och sedan tidigare har bolaget diskuterat en börsnotering i slutet av 2023 eller början av 2024 – med en brasklapp om att marknaden är skakig just nu.

”Det fina är att vi inte sitter i sjön utan har framförhållning. Som alla bolag kan vi dra ner på tempot för att få en längre 'runway'. Men målsättningen är att fortsätta i samma takt.”

Det råder i alla fall inga tvivel om att satsningen på de nya fordonen kostar. Enligt årsredovisningen från 2020/2021, som är ett förlängt räkenskapsår på 18 månader, gör man en förlust på 48,9 miljoner kronor. På 15 månader har personalstyrkan växt från 20 till 450 medarbetare. Minusraden lär med andra ord fortsätta växa.

”Vi är ett helt annat bolag i dag än för bara några månader sedan”, säger Carl-Magnus Norden och fortsätter:

”Det är förenat med många utmaningar. Dels att integrera alla nya människor. Men vår vd Essa Al-Saleh, som tidigare byggt ett företag från 300 till 22.000 anställda, har fantastisk erfarenhet av snabb internationell tillväxt. Dels sitter vi i 10 olika länder, vilket inte gör det lätt, trots att vi startade upp under pandemin och har alltid utgått från det digitala. Men om man ska lyckas växa är det av yttersta vikt att ses regelbundet.”

Efter att de första lastbilarna rullar på gatorna i Paris och London planeras den fullskaliga produktionen starta i februari nästa år. Målsättningen är att ha mellan några hundra till 1.000 fordon på väg ut inom det närmsta året.

Vid sidan arbetar Carl-Magnus Norden mot ett annat mål som ligger honom särskilt nära hjärtat.

”Om man är nischad måste man gå till mer lokala men stora marknader, som London och Paris. Enligt vår ursprungsplan kan vi även nå Stockholm runt 2025, 2026. Men jag hoppas och tror att vi kan vara i Sverige och andra nordiska länder betydligt snabbare. Men exakt vad det innebär vet jag inte än.”

Volta Trucks första serieproduktion sker i samarbete med Steyr Automotive i Österrike. Foto: Richard Parsons