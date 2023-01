Laddbolag växer efter ”genombrottsorder”

”Vi räknar med att trefaldiga omsättningen i år”, säger Karin Ebbinghaus.

När Dan Zethraeus grundade Elonroad 2014 var målet att revolutionera elektrifieringen av vägtrafiken genom att fräsa in elektriska skenor i vägar. Tanken var att elfordon skulle ladda under färd, lite som bilar på en bilbana, vilket i sin tur skulle minska behovet av dyra, tunga batterier med lång räckvidd. I förlängningen skulle detta göra elbilar billigare, eftersom 30–50 procent av kostnaden utgörs av batteriet, och därmed mer tillgängliga för den breda allmänheten.

”Det är fortfarande vår vision. Att alla ska kunna köra elfordon med gott samvete. Då behöver vi bli mer resurseffektiva”, säger vd:n Karin Ebbinghaus.

Hon medger dock att första steget i processen visat sig kretsa mer kring transportfordon än privatbilar.

”Det är ju främst i den kommersiella trafiken där det kostar mest att stå still”, säger hon.

Elonroads laddskena i Lund.

Men det krävs många elskenor i många vägar för att visionen ska bli verklighet. Fordonen som laddas måste även utrustas med så kallade ”avtagare” undertill – i princip en metallram med 3–5 släpkontakter – som kostar 20.000–50.000 kronor per fordon.

Elonroad har än så långe enbart genomfört ett större testprojekt sedan starten för åtta år sedan. Den har bekostats av Trafikverket och består av en kilometerlång elväg i centrala Lund där olika typer av fordon, från bussar till bilar, tillåts ladda under färd.

Projeketet har räckt för att Elonroad ska omsätta cirka 15 Mkr om året de senaste tre åren. Men det kostar att bana väg för ny teknik. Elonrods förlust spås landa på 20 Mkr för 2022, att jämföra med knappt 7 Mkr 2021.

Men i år stundar ett lyft, enligt vd:n.

”Vi räknar med intäkter på 40–50 miljoner kronor i år, om alla projekt rullar på som de ska. I bästa fall får vi ett resultat på plus minus noll för 2023”, säger hon.

Ett projekt hon hoppas på är Trafikverkets kommande upphandling för en ny elektrifierad väg.

”De genomför just nu en upphandling som ska elektrifiera en sträcka mellan Örebro och Hallsberg, där det sker mycket tung transport. Underlaget ska lämnas in under våren och vi hoppas givetvis vinna upphandlingen”, säger vd Karin Ebbinghaus.

En annan förhandling sker med en större hamnoperatör i Long Beach, Los Angeles, där Elonroad fått draghjälp av sin senaste investerare och rådgivare, Silicon Valley-svensken Rikard Steiber. Han hjälper redan flera svenskgrundade techbolag, som restaurangappen WEIQ, solpanelsbolaget Gruppsol och ”flygande farkost”-bolaget Jetson, att vinna mark i USA.

Närmast i tid ligger dock samarbetet med logistikjätten och restauranggrossisten Martin & Servera. Avtalet undertecknades i förra veckan och Di Digital är först med att rapportera nyheten under måndagsmorgonen.

Till en början går samarbetet ut på att Elonroad installerar stationära laddskenor vid portarna på Martin & Serveras distributionsterminal i Malmö. Detta för att möjliggöra enkel laddning medan fordonet lastar och lossar.

”I regel hinner man ladda kring 40 procent av batteriet under de 30–40 minuter som fordonet lastar och lossar. Att ladda lite då och då är faktiskt bättre för batteriets livslängd”, säger vd:n Karin Ebbinghaus.

Projektet börjar i liten skala, för att serva den första elektriska lastbil som ingår i Martin & Serveras fordonsflotta i Malmö. Men potentialen är stor. Idag nyttjar restauranggrossisten 300 fordon för dagliga varuleveranser till Sveriges restauranger och storkök. Endast fem av dem är eldrivna i dag, men de fossildrivna fordonen byts stegvis ut och bolaget har ett mål om att vara klimatneutrala 2030.

”För oss är det en genombrottsorder, vi är redo att skala upp”, säger Karin Ebbinghaus, som spår att storkunden kan generera intäkter på 40 till 60 Mkr på sikt.

”Martin & Servera är nyfikna och framåtlutade. De är precis den typen av aktörer som krävs för att en grön omställning ska kunna ske”, slår hon fast.

Magnus Schultz, strategi- och utvecklingschef på Martin & Servera Logistik, är positiv till Elonroads teknik. Men han är tydlig med att den fortfarande är under utvärdering.

”Får vi ett lyckat utfall av denna test så ser vi absolut detta som en intressant teknik att skala upp”, säger han.

Illustration av hur containertransport kan underlättas med laddskenor på plats i en hamn.