Kursflopp när techjätten släppte sin chattbot Ernie

Sedan Open AI, där Microsoft är storägare, lanserade sitt ai-verktyg Chat GPT i vintras har flera kinesiska teknikföretag arbetat med sina egna varianter.

Lanseringen sker i kölvattnet av den nya versionen av Chat GPT som Open AI släppte tidigare i veckan, och som skapat stor uppståndelse i techvärlden.

Enligt Baidus vd Robin Li har 650 olika företag sagt att de ska gå med i Ernie Bots ekosystem.

”Vi kan absolut inte säga att den är perfekt”, sade Baidus vd Robin Li, som presenterade Ernie Bot, ”så varför avslöjar vi det idag? För att marknaden kräver det”, fortsatte han enligt Reuters.

Under presentationen visade vd:n fem videor där Ernie Bot svarade på frågor om den populära science-fiction novellen ”The Three Body Problems”, utförde matematiska beräkningar, kände igen kinesiska dialekter och generade en video samt bild utefter uppmaningar som matats in via text.

Robin Li sade att lanseringen inte var på grund av geopolitik och att Ernie bot inte är ett verktyg för att skapa en konfrontation mellan Kina och USA.

Den kinesiska teknikjätten, som står bakom har Kinas marknadsledande sökmotor, sjösatte sitt projekt 2019.