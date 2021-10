Kryptotillgångar på ny nivå efter fredagens hopp

Oron över en potentiell kollaps i kinesiska Evergrande och besked från Kinas centralbank som förklarade handel med kryptotillgångar olagliga tryckte ned marknaden i september.

Under fredagen tog dock större kryptotillgångar som bitcoin och ether ett skutt på omkring 8 procent. Bitcoin fortsatte upp under helgen och nådde då ett pris på omkring 49.000 dollar för första gången på nästan en månad. Detta efter att ha handlats på omkring 42.000 dollar per bitcoin i förra veckan. Bitcoin bottnade förra månaden den 22 september på omkring 40.500 dollar.

Senaste dygnet har dock bitcoin backat något igen till strax över 48.000 dollar kl 16 på måndagen.

”Rallyt har bevarat ett positivt momentum i ett mellanlångt tidsperspektiv”, säger strategen Katie Stockton från Fairlea Strategies enligt Bloomberg. Hon ser dock andra signaler som skulle behövas för att stärka trenden.

”Vi skulle vara mer bekväma om bitcoin får två marknadsstängningar över 48.000 dollar.”

Olika källor pekar på olika skäl för fredagens lyft. På torsdagen gick den amerikanska centralbanken Feds chef Jerome Powell ut med att USA inte planerar att förbjuda handel med kryptotillgångar. I sociala medier har det snackats om att oktober ska vara en stark månad för kryptomarknaden och döpt det till ”Uptober”. Andra hänvisar till oron för hög inflation i USA och i Europa och vissa placerare anser då att kryptotillgångar är en alternativ placering, rapporterar bland annat CNBC.