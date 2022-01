Kryptoexperten om fallet: ”De smarta köper nu och säljer högt”

Bitcoin och samtliga av de andra stora kryptotillgångarna faller i takt med världens börser. Det överraskar inte Sami Rusani, grundare av fonden Go Blockchain.

Värdet på bitcoin är ned sedan början av december. Det förklarades innan nyår med att många ville realisera vinster innan kalenderårets slut av skattemässiga skäl.

Men nedgångarna har fortsatt och det senaste skarpa fallet kom efter onsdagen då mötesanteckningar från den amerikanska riskbanken, Federal Reserve, publicerades. Där framkom inflationsoro hos ledamöter och diskussioner om tidigarelagda räntehöjningar, vilket påverkade såväl aktier som kryptotillgångar.

”Det var egentligen ganska väntat”, säger Sami Rusani, svensk investerare inom kryptosektorn genom fonden Go Blockchain.

”Det hände även i slutet av förra året och i somras som reaktion på att ’Fed’ pratar om att avsluta stimulanser tidigare än väntat och höja räntor.”

Bitcoin handlades för strax över 41.000 dollar under natten mot fredagen svensk tid, 10 procent lägre än under onsdagen. Noteringen är den lägsta sedan i september och är 40 procent under toppnoteringen från november, 68.990 dollar.

Sami Rusani beskyller också robothandel för de ofta skarpa fallen som sker i bitcoin, med andra kryptotillgångar som direkt följd.

”När bitcoin faller så faller det ofta rejält. Det är ett ständigt pågående spel mellan institutionella investerare, och deras robotar, och privatsparare. Bottarna (robothandel reds anm.) triggar varandra att sälja, vilket får privatpersoner att bli oroliga och sälja.”

I själva verket, menar han, att det på makronivå inte finns någon direkt oro kring bitcoin.

”Tittar man timme för timme ser det hemskt ut, men de smarta köper nu säljer när det står högt.”

Att kryptotillgångar faller i takt med aktiemarknaden är inte längre något kryptoförespråkarna hymlar om, trots att man läge såg bitcoin som ett säkrare alternativ till den ”galna börsen”. Numera vedertaget att krypto åker med tillsammans med resten av marknaden. Och då är besked från Federal reserve i allra högsta grad påverkande.

”Kvantitativa åtstramningar tenderar att ses som det mest negativa beskedet för risk från Federal reserve, eftersom det är motsatsen till de aggressiva lättnaderna som triggar ett ’köp allt’-beteende, vilket händer varje gång Fed sänker räntan”, säger Brent Donnelly, chef på Spectra Markets enligt kryptosajten Coinbase.

Den kortsiktiga volatiliteten är inte över än. Nya amerikanska sysselsättningssiffror som släpptes under fredagen fick också en direkt negativ effekt, varför flera experter uttalat sig i amerikanska medier om att fallet kan fortsätta.

Samtidigt följer också kryptovärlden utvecklingen i Kazakstan, där protester besvarats med dödligt våld och internet stängts ned. Kazakstan stod i augusti i år för 18 procent av världens bitcoin-mining, näst störst efter USA som då stod för 35 procent, enligt siffror från Cambridge Centre for Alternative Finance.

”Många flyttade dit från Kina när de förbjöd bitcoinmining. Det är 10–15 procent av all hashning (’registreringar’ i blockkedjan) som sker i Kazakstan”, säger Sami Rusani och förklarar att det också påverkar orosnivån.