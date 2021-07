Kreditbolaget drog i handbromsen – omsättningen backar

Kreditbolaget Rocker, som tidigare gick under namnet Bynk, pausade sina tillväxtambitioner under förra året. Efter att ha dragit ned på investeringar i marknadsföring redovisar bolaget en 11-procentig intäktsminskning under 2020. Nu storsatsar Rocker på att bredda sitt produktutbud – bland annat med betalkort och kassalösningar för e-handeln. Samtidigt ökar bolaget återigen marknadsföringen av produkterna.