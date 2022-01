Kraftigt fall i kryptovalutor – lägsta noteringen i bitcoin på tre månader

Värdet på bitcoin är ned sedan början av december. Det förklarades innan nyår med att många ville realisera vinster innan kalenderårets slut av skattemässiga skäl.

Men nedgångarna har fortsatt och det senaste skarpa fallet kom efter onsdagen då mötesanteckningar från den amerikanska riskbanken, Federal reserve, publicerades. Där framkom inflationsoro hos ledamöter och diskussioner om tidigarelagda räntehöjningar, vilket påverkade såväl aktier som kryptotillgångar.

Bitcoin handlades för strax över 41.000 dollar under natten mot fredagen svensk tid, 10 procent lägre än under onsdagen. Noteringen är den lägsta sedan i september och är 40 procent under toppnoteringen från november, 68.990 dollar.

”Kvantitativa åtstramningar tenderar att ses som det mest negativa beskedet för risk från Federal reserve, eftersom det är motsatsen till de aggressiva lättnaderna som triggar ett ’köp allt’-beteende, vilket händer varje gång Fed sänker räntan”, säger Brent Donnelly, chef på Spectra Markets enligt kryptosajten Coinbase.

Han tror att krypto är på väg in i en björnmarknad, och har sagt så sedan november, skriver sajten.

Andra experter är inte lika säkra:

”Rädsla för en utdragen björnmarknad för aktier och digitala tillgångar kan vara överskattad. Historiskt har marknaden haft bra motståndskraft under åtstramningscykler”, säger Jeff Dorman från Arca till Coinbase.

Nya amerikanska sysselsättningssiffror som släpps under fredagen tros också kunna påverka handeln i krypto, varför flera experter uttalat sig i amerikanska medier om att fallet kan fortsätta.

Samtidigt följer också kryptovärlden utvecklingen i Kazakstan, där protester besvarats med dödligt våld och internet stängts ned. Kazakstan stod i augusti i år för 18 procent av världens bitcoin-mining, näst störst efter USA som då stod för 35 procent, enligt siffror från Cambridge Centre for Alternative Finance.

Hur en utdragen konflikt där kan påverka bitcoinvärdet är oklart.