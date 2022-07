Kraftig ökning av GDPR-böter

Det svenska teknikbolaget grundades 2018 och har sedan dess utvecklat en egen teknologi för ansiktsanonymisering, baserat på artificiell intelligens. Tekniken ska sedan användas för att hjälpa gallerior och butikskedjor att utifrån egen bilddata samla in information om hur deras kunder rör sig i lokalerna, vilket i sin tur ska hjälpa butiken att bättre förstå sina kunders beteenden.

”Fysiska butiker står inför en stor utmaning och har därför ett stort behov av att förstå och analysera sina kunder. Framtiden är absolut datadriven, men det handlar inte bara om att investera i ny teknik utan man måste också lära sig att använda tekniken på rätt sätt. Med vår data kan man mäta, utvärdera och ta nya beslut”, säger Indivds vd Victor Molén.

Liknande mätverktyg har visat sig vara effektiva inom e-handeln, men de har länge varit svåra att överföra till den fysiska handeln. Detta då integritetsskydd och EU:s hårda GDPR-bestämmelser i stor utsträckning begränsar möjligheten att samla in och analysera inspelat material.

I början av 2020 tog bolaget in sitt första riskkapital, totalt 3 miljoner kronor, med förhoppningen att lansera en testpilot. Målet nåddes i november och sedan dess har Indivd etablerat ett samarbete med Best of Brands i Sickla köpkvarter i Stockholm.

Nu meddelar Individ att de tagit in ytterligare riskkapital, denna gång rör det sig om en summa på 8 Mkr till en värdering om 70 Mkr. Pengarna kommer från en investerargrupp, ledd av den tidigare Ericsson-chefen Martin Roos, samt Norrlandsfonden.

Kapitaltillskottet ska, enligt vd:n Victor Molén, bland annat täcka verksamhetens kostnader för 2021. I år planerar bolaget att lansera fler testpiloter, ha en färdig produkt till efter sommaren och sedan börja marknadsföra denna mot större butikskedjor och gallerior – som är Indivds potentiella kundgrupp.

”Nu ska vi utveckla den färdiga produkten och ta fram själva plattformen där kunderna kommer att analysera sin data. 2021 kommer fortfarande vara ett ganska lärorikt år för oss, men vi kommer röra oss mycket närmare marknaden”.

Victor Molén berättar att de ofta blir kontaktade av nya eventuella investerare som är intresserade av bolaget. Samtidigt är de kräsna med vilka delägare de väljer att ta in i Indivd.

”Jag har blivit chockad över hur många som hör av sig, vi har dialoger med många både nationellt och internationellt. Att vi jobbar med anonymisering på ett humanistiskt och etiskt sätt gör att många är intresserade utifrån ett GDPR-perspektiv. Men det är utmanande att jobba med riskkapital och vi försöker att hela tiden vara närvarande på riskkapitalmarknaden, samtidigt som vi också är väldigt selektiva”.

Ansiktsigenkänning har varit, och är fortfarande, en omdebatterad teknik. Att som Indivd arbeta med ansiktsanonymisering kräver därför många etiska överväganden och godkännanden. I juni kom ett av bolagets allra viktigaste godkännanden från Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, i Sverige.

”Att vi blev godkända av Integritetsskyddsmyndigheten var fullkomligt avgörande för oss. Det var ändå det kvitto som vi behövde och en förutsättning för att vi skulle kunna komma vidare på riktigt. Det var verkligen en milstolpe för oss”.

Integritetsskyddsmyndigheten har generellt sett varit skeptiska mot ansiktsigenkänning. Eftersom Indivds produkt redan från start är anonymiserad var den största utmaningen att övertyga myndigheten att över huvud taget granska bolaget, berättar Victor Molén.

”Det var med all rätt tufft att få deras godkännande. Det är viktiga frågor och det tog lång tid att få allt på plats, så det var absolut utmanande”.

Bolagets planer inför 2022 innefattar en internationell marknadssatsning och i samband med det ytterligare en finansieringsrunda. Enligt uppgifter till Di Digital siktar bolaget då på att ta in över 16 Mkr, en fördubbling gentemot den senaste nyemissionen.

”Det kommer vara väsentligt större än 8 miljoner”, säger Victor Molén, och fortsätter:

”Många av de svenska kedjor som vi riktar oss mot finns redan på en internationell marknad, så där kan vi växa med kunden. Men framför allt förbereder vi oss för Europa. Vi tror att vi just nu gör störst nytta där och det är även mer praktiskt då hela EU har liknande GDPR-bestämmelser.”

Om ni skulle lansera på en marknad med andra anonymiseringsbestämmelser än de som finns inom EU, vad skulle det betyda för er produkt?

”Egentligen ingenting. För det första så tenderar allt fler av världens länder att anamma striktare integritetslagstiftningar, motsvarande GDPR. För det andra kommer vi aldrig släppa på våra anonymiseringsbestämmelser, det är vår kärna och det var därför vi startade bolaget – för att kunna vara med och påverka teknikanvändningen åt rätt håll. Vi kommer aldrig släppa lös vår teknik på en marknad som inte vill vara integritetsvänlig”, säger Victor Molén.