Köps upp av kreditjätte efter värderingsras – ska bli neobank

Ekonomiappen PFC gick till marknaden i december 2018 med en ambition att utmana bankerna. Bolaget erbjuder ett konto med ett bankkort som lovar kunderna en bättre överblick av sin ekonomi.

Största ägare är Nordea NDA SE -0,31% Dagens utveckling , men enligt tidigare uppgifter till Di Digital beslutade sig storbanken för att sluta finansiera bolaget i fjol, något som inte har bekräftats av vare sig PFC eller Nordea. En annan delägare är Svea Ekonomi, som nu köper upp PFC för en hemlig köpeskilling.

Bolagets vd Kevin Albrecht berättade i fjol för Di Digital att PFC arbetade med att få in en nyemission på 100 miljoner kronor, vilket skulle ske senast i början av 2021. Så blev det inte, däremot tog bolaget i januari in en konvertibel på 10 miljoner kronor som gav en värdering pre-money på 60 miljoner kronor. I april i år gjordes en nyemission på 5 miljoner kronor från befintliga ägare. Enligt anmälan till Bolagsverket skulle den transaktionen innebära en värdering på 10 Mkr. När Nordea kom in i bolaget 2019 och pytsade in 50 miljoner kronor låg värderingen på en halv miljard kronor.

”Konvertibeln och nyemissionen i april var från befintliga ägare och behöver därmed inte återspegla marknadsvärdet av bolaget”, säger bolagets vd.

Bolaget har i dag över 100 000 användare i Sverige. Under 2020 lanserades två prenumerationstjänster, kopplade till familj och barn, och en delbetalningstjänst. Under 2021 har ännu en kreditprodukt släppts, och fler lanseringar planeras under året.

”Vi siktar på att bli lönsamma genom att bli en neobank med alla tjänster, från sparande och investeringar till försäkringar och betalningar”, fortsätter Kevin Albrecht.

Betyder det att ni på sikt kan bli konkurrenter med Avanza och Klarna?

”Så kan man se på det. Bankerna är våra största konkurrenter. Vi siktar inte på att ta över alla banktjänster, utan vill vara alternativet för kunder i början av sitt finansiella liv”, fortsätter han.

Kevin Albrecht, som är en av medgrundarna av bolaget, kommer fortsätta som vd på bolaget, som nu kommer bli en del av Svea Ekonomi.

”Jag kan inte svara för de andra ägarna, men som delägare själv är jag mycket förväntansfull. Det är en perfekt match där Svea har de finansiella musklerna och vi har en service och en app som gör det möjligt att skapa en banktjänst med helservice”, menar han.

”Svea har sedan 2016 både varit delägare i PFC och haft samarbete avseende refinansiering och kortutgivning. Vi har lärt känna varandra och tror att det finns fler framtida beröringspunkter inom it-utveckling och 'bank as a service' – tjänster som Svea tillhandahåller, kommenterar Lennart Ågren, vd och koncernchef för Svea Ekonomi.

Enligt årsredovisningen minskade förlusten under 2020 från 47,5 miljoner kronor 2019 till 21,5 miljoner kronor under 2020. Nettoomsättningen landade på 13,3 miljoner kronor, vilket är i linje med 2019 års nettoomsättning på drygt 12,7 miljoner kronor.

PFC mynnar ur fintechbolaget Betalo, som grundades 2012 av Eli Daniel Keren. Betalo erbjuder en tjänst där man kan betala räkningar med betal- eller kreditkort. Under 2020 har PFC sålt av tillgångarna i Betalo, men fortsätter driften fram till att alla villkor är klara, något som beräknas vara klart under andra halvan av 2021. Eli Daniel Keren lämnade vd-posten i februari 2020 i år hoppade han även av styrelseuppdraget.

I juni 2020 briserade skandalen med det tyska betalkortbolaget Wirecard, som PFC haft som underleverantör. Samtliga PFC:s betalkort slutade fungera, och ett nytt betalkortsystem med tre nya underleverantörer lanserades i november 2020. Enligt årsberättelsen har 80 procent av kunderna anslutit till det nya kortprogrammet.