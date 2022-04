Konkurrenterna rasar: ”Förstör förtroendet”

Unitis grundare och vd före konkursen, Lewis Horne, och prototypen Uniti One.

Efter en lång tid av ekonomiska problem och löften som inte infriats kastade Uniti Sweden in handduken och ansökte om konkurs vid Lunds tingsrätt den 11 mars i år. Största ägare är bolag som styrs av grundaren och vd:n Lewis Horne. Han har dock gjort sig oanträffbar. Via sociala medier framgår det att han var ute på en seglats runt jorden och befann sig i Karibien när hans bolag hamnade i akut kris. Så sent som i december gick han ut och bad om finansiering på motsvarande 5 Mkr i väntan på att det skulle komma pengar från en kinesisk investerare.

Genom åren har bolaget, som grundades 2016, tagit in nära 70 Mkr. Minst 3.000 personer har betalat för en förhandsbokning av en bil som aldrig satts i produktion.

Utvecklingen var först inriktad på ett innovativt cityfordon med batteridrift. Sedan beslutade man att det skulle vara en riktig personbil, om än liten och smidig. Först var tanken att dra i gång storskalig produktion i Landskrona, men Uniti valde i stället att flytta allt till Storbritannien för att börja tillverkning med hjälp av underleverantörer, men inte heller det har gått i lås. 2020 genomgick bolaget en rekonstruktion och fick skulder nedskrivna.

Uniti vände sig till kinesiska Zhidou för att få fram ett nytt fordon och det fanns planer på att lansera bilen under eget märke förra året. Men förhoppningarna grusades ännu en gång.

Vid konkursen hade bolaget endast en handfull anställda.

Hur tillgångarna och skulderna ser ut i bolaget är ännu inte klart.

”Vi håller på och sammanställer allt det”, säger Martin Gynnerstedt.

Konkursbouppteckningen ska vara klar till bouppteckningssammanträdet som ska hållas senast två månader efter konkursen.

Enligt den senast upprättade resultatrapporten för perioden 1 januari–31 december 2021 var det ett minusresultat på 3,3 Mkr före skatt. I balansrapporten är de immateriella tillgångarna bokförda till ett värde av 22,6 Mkr, vilket är detsamma som i årsredovisningen för 2020. Då flaggar bolaget självt för att värderingen bygger på förväntade framtida kassaflöden och att de är baserade på fortsatt drift.

Vad tillgångarna är värda nu är svårt att veta, enligt konkursförvaltaren. Det handlar framför allt om olika dokument och data som rör utvecklingen av elbilar och laddare. Konkursboet säljer också två bilprototyper, Uniti One och Uniti Zero, där den senare kräver en överenskommelse med kinesiska Zhidou som det är oklart om en köpare kan få.

”Utifrån buden ser vi vad marknadsvärdet på tillgångarna är i dag. Det finns både låga och höga bud”, säger Martin Gynnerstedt.

I anbudsunderlaget slår konkursförvaltaren fast att konkursboet har begränsad kunskap om verksamheten och tillgångarna och att man inte har något ansvar för dokumenten.

Tidsfristen för anbud går ut på måndag den 11 april.