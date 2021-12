Konkurrensmyndighet granskar Amazons molntjänst

Amerikanska myndigheten FTC har i sin konkurrensutredning av Amazons molntjänst AWS börjat samla in information från bolag. Det uppger källor till Bloomberg News.

Granskningen inleddes under Trumpadministrationen och har under de senaste månaderna gått in i en ny fas där FTC kontaktat andra bolag för information om konkurrensfrågor relaterat till AWS.

En av frågorna som FTC undersöker är om Amazon AMZN 0,00% Dagens utveckling har haft incitament att diskriminera mjukvarubolag som säljer sina produkter till AWS-kunder, samtidigt som de konkurrerar med Amazon. En källa sade att Amazon har lämnat över information som begärts av FTC som en del av utredningen.

Amazon och FTC har inte hört av sig till Bloomberg för en kommentar.

Läs mer: Facebooks ägarföretag Meta fördjupar samarbete med Amazons AWS