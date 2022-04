Klassiskt herrmode från Malmö siktar mot miljarden

Det Malmöbaserade modemärket John Henric grundades 2008 av John Ekström och Nicklas Nordbergh. John Henric är ett snabbväxande modemärke för män, som erbjuder ett premiumsortiment av manligt mode och accessoarer.

Under det senaste verksamhetsåret har John Henrics omsättning ökat från cirka 84 Mkr till 135 Mkr, med ett resultat på 1,5 Mkr för det brutna verksamhetsåret 2020–2021. Med tidigare investeringar i företag som modeföretaget Na-kd och mobilskalbolaget Ideal of Sweden går nu riskkapitalbolaget Eequity in som John Henrics första externa investerare med 70 Mkr.

”Vi hade ingen erfarenhet av att öppna butiker eller e-handel när vi började. Nu är vi det mest snabbväxande herrmärket i hela Skandinavien inom e-handeln. Vi gick från 0–100 Mkr på fem år utan externt kapital. Det är en enorm tillväxt som vi har lyckats skapa”, säger John Ekström, John Henrics grundare och vd, till Di.

Båda grundarna John Ekström och Nicklas Nordbergh kommer tillsammans fortsätta vara majoritetsägare.

”Jag är väldigt imponerad av John och Nicklas långa entreprenörsresa, vi på Eequity är väldigt stolta över att de har valt oss som bolagets första externa finansiär. Vi är övertygade om att vi kommer tillföra mycket värde baserat på vår erfarenhet från andra tillväxtresor inom närliggande segment”, säger Viktor Borg, investeringschef på Eequity, i ett pressmeddelande.

För John Henric innebär investeringen en trygghet som hjälper bolaget att satsa ännu mer på företaget.

”Med investeringen kommer expertis och ett nätverk som vi tror kan vara till hjälp för oss framöver. Eequity har en väldigt öppen och familjär kultur för entreprenörer. Jag kan tänka mig att om det blir för formellt, att det finns en risk att det hotar hela den kreativa känslan”, säger John Ekström.

På senare år har John Henric genomgått en omfattande transformationsresa, från att butiksförsäljningen har varit dominerande till att bolagets e‐handel står för cirka 70 procent av försäljningen.

”I vår tillväxtmodell är det e-handeln som gäller. Vi har vi inte planerat för att öppna fler butiker, men framåt är vi öppna för att slå upp fler butiker i storstäder i Europa”, säger John Ekström.

Majoriteten av John Henrics omsättning i dag kommer från deras klädförsäljning samtidigt som efterfrågan på manliga accessoarer ökar.

”Marknaden för accessoarer för män växer snabbare än kvinnligt mode just nu. Det är fortfarande väldigt få som satsar fullt ut som vi gör. Det finns konkurrenter som gör enbart slipsar, armband eller strumpor. Men just att ha allt, där är vi unika. Det finns en stor efterfrågan efter den här typen av butiker i Europa”, säger han.

Under det brutna räkenskapsåret som slutar i april förväntas bolagets e-handelssatsning växa med cirka 80 procent. Nu siktar John Henric på att bli ett miljardbolag.

”Hur lång tid det tar får vi se, vårt fokus kommer ligga på Europa och Storbritannien.”