Klarnas app strular – vissa funktioner ligger nere

Under onsdagen, samma dag som Klarna aviserade en förlust på 3,6 miljarder kronor för årets andra kvartal, drabbades bolagets app av tekniska problem.

Enligt flera användare låg åtskilliga funktioner i Klarnas app nere under dagen. En användare på Twitter uppger sig exempelvis inte kunna genomföra betalningar. En svensk användare, som Di Digital talat med, uppger att hon inte kunnat se balansen på Klarnakortets konto eller betalningshistoriken.

Klarna flaggar för problemen i appen och meddelar att man arbetar för att åtgärda problemet. Bolaget ägnar sig även åt att besvara användarnas frågor Twitter, se nedan:

Fotnot: Vid middagstid under onsdagen meddelade en talesperson för Klarna per mejl att ”felet identifierades och åtgärdades under förmiddagen”. Bolaget uppger sig efter det ha ”gradvis släppt på trafik till tjänsterna som nu fungerar igen”.

