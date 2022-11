Klarnagrundarens investeringsbolag hemlig delägare i Bolt

Innehåll från Paypal Annons

Storslagna visioner om vad metaverse kan bli i framtiden har lett till att många inom e-handelsområdet som vill vara med på tåget tagit fram nya lösningar. Med uppskattningar av möjliga framtida intäkter på en trillion USD finns det inga tvivel om att de nya typerna av underhållning och konsumtion som metaverse gör möjliga kommer förändra vår tillvaro.

– Utvecklingen pekar på att människor kommer att arbeta, shoppa, utbilda sig och underhållas i minst en timme om dagen i metaversum redan 2026. Konsumenter över hela världen reagerar och anpassar sig till den här livsstilsförändringen, särskilt Generation Z. 32 procent av Gen Z-kunder har redan testat att köpa någon vara virtuellt, enligt YPulse granskning ‘Young Europeans Are Already Buying Virtual Goods – Here’s Why’, från i april, säger Jonas Breding, chef för norra Europa på PayPal.

Jonas menar dock att fenomenet metaverse inte är okontroversiellt. I nyhetsrapporteringar har röster höjts som ifrågasätter hur livskraftigt metaversums egentligen är, framförallt i en postpandemisk värld där efterfrågan på fysiska möten ökar igen. Så bör företag investera i den typ av teknologi som möjliggör för dem att möta sina kunder i metaverse framöver, eller är det bara en fluga?

– En nyligen genomförd studie av PayPal och TrendWatching visar att innovation är nödvändigt för företag för att de ska kunna möta nästa generations konsumenter och deras förväntningar på sin shoppingupplevelse. Företag bör samtidigt inte agera som om metaverse är något som fullständigt kommer ersätta det nuvarande landskapet inom e-handel och fysiska butiker. Istället är det klokt att investera i den typ av teknologi som förbättrar den vardagliga shoppingupplevelsen, konstaterar Jonas.

Redan i juni i år kunde BusinessWire i sin granskning ‘New Study Reveals How Gen Z Consumers Are Shopping in the Metaverse’ konstatera att konsumenter omfamnar den typ av handel som sträcker sig över flera kanaler när denna ger dem möjlighet att konsumera online, via olika enheter och i butiker, utan friktion. Enligt Financial Express julirapport från 2021, anser 60 procent av konsumenter att varumärken bör vara tillgängliga med sin försäljning i metaverse medan 64 procent föredrar att handla från varumärken som har både en fysisk och en digital närvaro. Metaverse-teknologi kan sannolikt hjälpa företag att möta dessa krav.

– Hur ska då varumärken agera för att överbrygga klyftan mellan olika kanaler? För att minimera kostnaden för returer har framstående modeföretag med goda resultat testat virtuella provningar. Genom AR-funktioner i metaverse kan konsumenten testa en vara hemma innan de köper den. 66 procent av de som handlat en produkt med hjälp av AR är mindre benägna att returnera sina inköp, enligt en undersökning av Snap Inc i juni 2022, säger Jonas.

Genom att kombinera underhållning med möjligheten att omedelbart köpa det man ser har livesänd shopping, ‘shoppable-streaming’, blivit en ny populär kanal inom e-handeln. Formatet är redan enormt populärt i Asien och företag runt om i världen följer nu med intresse hur livesänd shopping-streaming ökar i popularitet även i Europa.

– Metaverse förmåga att fullständigt förändra vår verklighetsuppfattning och sättet vi konsumerar på må än så länge vara begränsad. Men det råder ingen tvekan om att teknologin driver detaljhandeln framåt och att det kommer bidra till att förändra den på nya revolutionerande sätt, avslutar Jonas.

