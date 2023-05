Kinneviks sorgebarn ska kliva av börsen – rasar i förhandeln

Under årets första kvartal steg omsättningen 16,9 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 311 miljoner dollar. Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 337 miljoner dollar. Justerat ebitda-resultat uppgick till -45,8 miljoner dollar, jämfört med fjolårets förlust på -82,6 miljoner dollar. Förväntat resultat låg här på -36 miljoner dollar.

Babylon drar nu tillbaka tidigare presenterade prognoser för 2023 med anledning av att bolaget idag har ingått avtal om tillfällig finansieringslösning med Albacore Capital om 34,5 miljoner dollar. Vidare meddelas förslag på planer att privatisera bolaget, där detaljer väntas presenteras i juni.

Bolaget noterades genom en spac-fusion under hösten 2021, och aktien har åkt utför sedan dess. I Babylons ägarlista finns Kinnevik KINV B +1,09% Dagens utveckling och VNV Global VNV -0,58% Dagens utveckling , som i höstas sammanlagt pytsade in en halv miljard kronor in i bolaget via en riktad nyemission på totalt 900 Mkr. Kinnevik äger idag 19 procent av bolaget, och VNV Global 14 procent.

I samband med nyemissionen sa Kinneviks vd Georgi Ganev att det inte var helt lyckat att gå till börsen via en spac-fusion.

”Spac-transaktionen var ofördelaktig av flera skäl. Den marknaden var redan i upplösning i USA i slutet på förra året, så många bolag som tog den vägen till börsen fick inte in så mycket kapital som de hade hoppats på. Det fanns ett kapitalunderskott i Babylons aktie”, kommenterade Kinneviks vd till Di då.

Per Brilioth höll med om att spac-notreingen drog in för lite kapital. Båda underströk dock Babylons långsiktiga potential.

”Jag skulle säga att denna post är den bästa 'risk/reward' vi har i portföljen. Värderingen är ju nere på ungefär samma nivå som när vi investerade första gången 2017. Detta för ett bolag som guidar för en omsättning på över en miljard dollar i år”, sa Per Brilioth.

Babylon Health grundades 2013 av den brittiska läkaren Ali Parsa. Affärsidén är att ge patienterna råd genom en automatiserad chattfunktion, baserad på artificiell intelligens, men de kan därefter slussas vidare till en mänsklig läkare vid behov.

Läs mer: Därför räddar Kinnevik och VNV börsfloppen: ”Bäst risk/reward”