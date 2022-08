Kinneviks nätläkare riskerar att köpas ut från börsen

Under måndagskvällen meddelande Pernilla Nyrensten att hon hoppar av vd-posten på sin skapelse Revolution Race på egen begäran. Den nuvarande styrelseordföranden Paul Fischbein kliver i stället in som tillförordnad vd.

En process för att hitta en ny vd ska starta omedelbart. Pernilla Nyrensten kvarstår i bolagets styrelse som ledamot med särskilt fokus på varumärket och försäljning.

”Min huvudfokus är att fortsätta driva bolaget. Men som börs-vd sätter man allt annat åt sidan och jag behöver prioritera familj och vänner. Det är mycket det som gör att jag tagit det här beslutet. Men jag kommer vara en mycket aktiv styrelseledamot”, säger Pernilla Nyrensten till Di.

Från början var planen att ta in en vice vd, men Revolution Race lyckades inte hitta rätt kandidat.

”Då är det bättre att jag kliver av så att vi får in en kvalitativ vd, för alla vet att inom något år så hade jag slutat oavsett. Det är jag själv som valt det, styrelsen ville inte att jag skulle göra det. Det här är det det bästa för bolaget ur ett långsiktigt perspektiv.”

Pernilla Nyrensten har varit vd för Revolution Race sedan 2013, då hon tillsammans med maken Niclas Nyrensten startade bolaget i ett garage i Borås. Hon är mycket nöjd med det första året på börsen. Bolaget redovisar en nettoomsättning på 318 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 16 procent, under det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Rörelseresultatet mätt som ebit ökade med 9 procent till 73 Mkr under perioden april till juni. Rörelsemarginalen sjönk till 21,3 procent från 23,9 procent under motsvarande period året före. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,77 kronor per aktie för det gångna räkenskapsåret. I fjol var utdelningen 0,64 kronor.

”Jag känner att jag gjort bra ifrån mig och är väldigt nöjd över både min och bolagets prestation, som ändå varit ett rätt utmanande år med krig och inflation.”

Hon liknar vd-rollen med elitidrottare.

”Att vara börs-vd är lite som att satsa på OS. Man går in 365 dagar om året och är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Bolaget är också mer redo än någonsin, vi har 120 anställda och är inte lika personberoende som vi var när Altor köpte oss (2017, Di:s anm.). Då var vi helt beroende av mig och Niclas. Bolaget kan stå på egna ben nu.”

Var det jobbigare att vara börs-vd än vad du hade förväntat dig?

”Det går aldrig att föreställa sig hur det ska vara. Jag brukar säga att jag är en rookie, men en rookie som har levererat. Det har både varit fantastiskt och omtumlande, vilket det alltid är när man kastar sig utanför sin bekvämlighetszon. Jag har skaffat mig en hatkärlek till kapitalmarknaden. Jag älskar investerarmöten, men det är klart att det är utmanande att driva bolaget både operativt och lägga till allt det andra.”

Du blev historisk när du den 16 juni i fjol blev den första kvinnan i Stockholmsbörsens 158-åriga historia att ta ett bolag till börsen. Finns det risk för att aktieägarna blir besvikna, de har ju ändå satsat på dig?

”Det hoppas jag verkligen inte. Jag tror de har satsat på varumärket och våra produkter, och har svårt att tro att det bara skulle vara för min skull, det hade varit väldigt högtravande. Jag är glad och stolt över att många har uppskattat mitt arbete. Att vara historisk har varit kul, men det är inte det som gör att jag går upp på morgonen.”

Vad vill du se i din efterträdare?

”Nu satsar vi på en internationell stjärna som kan driva bolaget vidare. Jag vill se ett energiknippe av rang som får mycket gjort, för gröna bockar bygger bolag. Det är viktigt att bygga på kunden. innan pandemin hade vi planer på att öppna provrum och popup-butiker, detta önskar vi att den nya vd:n kommer verkställa. För även om onlinepenetrationen ska gå från 25 till 40 procent så kommer det vara viktigt att finnas i den fysiska butiken också.”

Du och din man Niclas Nyrensten äger i dagsläget 26,5 procent av bolaget. Kommer ni sälja av innehav?

”Det är inget vi planerar i dagsläget. Vi har låst över 20 procent av vårt innehav för lång tid framöver. Det kan hända att vi säljer av något löpande men det är inga stora andelar”, säger Pernilla Nyrensten, som i samband med noteringen i fjol sålde aktier för 630 miljoner kronor tillsammans med maken Niclas Nyrensten.

Kommer ni fortsätta vara baserade i Sverige?

”Vi kommer vara vara i Borås, som är en fantastisk stad. Men vi har även en lägenhet i Spanien.”

I en intervju med influeraren Margaux Dietz i våras visade du upp sviten på Grand Hotel, som varit din hemvist i Stockholm. Får Paul Fischbein ta över den nu?

”Det har varit en bra kortsiktig lösning, men den kommer jag att lämna över. Paul Fischbein kommer säkert få nyttja den lite framöver.”