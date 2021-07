Kinneviks betalbolag tar in en miljard – siktar in sig på svenska techtalanger

Fintechbolaget Pleos affärsidé är att förenkla utgiftshantering för företag, bland annat med hjälp av smarta företagskort. Tanken är att personalen på ett smidigare sätt ska kunna utföra betalningar i tjänsten, samtidigt som företagsledningen får större insyn i köpen.

Finansieringsrundan medför en värdering av bolaget på 14,5 miljarder kronor. Emissionstillskottet på 1,3 miljarder kronor ska dels plöjas ned i en utbyggnad av bolagets kundbas och dels investeras i personalstyrkan.

Den miljardstora investeringsrundan leddes av Bain Capital Ventures och Thrive Capital. Investmentbolagen Kinnevik och Creandum investerade tidigt i produkten och bidrog även under förevarande runda. Kinneviks andel är efter nyemissionen värd nästan 1,9 miljarder kronor. Det svenska investmentbolaget gick in med 227 miljoner kronor och har all anledning att fira – så sent som den 31 mars tidigare i år uppskattades andelen vara värd ”bara” 434 miljoner kronor, enligt Kinneviks egna siffror. Substansvärdet har således ökat med 1,3 miljarder kronor, motsvarande 4,5 kronor per Kinnevikaktie.

”Kinnevik investerade i Pleo redan 2018. Vi såg tidigt en enorm potential i affärsidén och Pleos produkter, såväl som i grundarteamet som leds av Jeppe Rindom och Niccolo Perra, båda seriella fintech-entreprenörer med stora framgångar och expertis bakom sig”, säger Andreas Bernström, senior investment director på Kinnevik, i ett pressmeddelande.

Nu siktar Pleo på att bygga ut tjänsten – och bolagsledningens vision är tydlig.

”Vi försöker vara en motvikt till mikrostyrningen som breder ut sig. Vi ser den bland annat i vården och skolan, där de anställda ska dokumentera allt och bli detaljstyrda”, säger Olov Eriksson. Han tog över rodret för Klarna Checkout i Sverige 2014 och blev chef för produkten globalt året därpå. Nu är han produktchef för Pleo i Sverige.

”Vi tror att arbetsgivare vill kunna lita på sina anställda och ge dem frihet, men marknaden har inte stöttat det förhållningssättet. Det är bisarrt att anställda ska använda sina egna pengar och ta kvitto när de köper saker på jobbet. Vi har byggt en lösning som ger arbetsgivare möjlighet att ha insyn i köpen, men där de anställda fortfarande känner att de blir litade på”, säger Olov Eriksson.

Pleo har i skrivande stund över 17 000 kunder och 330 anställda i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Irland och Spanien. Under räkenskapsåret 2020 ökade bolagets omsättning med drygt 380 procent, samtidigt som antalet anslutna företag ökade med nästan 300 procent. Prognosen inför 2021 visar på liknande tendenser, även om ökningarna ser ut att bli något mindre.

Pleo grundades i Köpenhamn 2015 av Jeppe Rindom och Niccolo Perra, men börjar nu bli för stort för grannlandet på andra sidan sundet. Pleo siktar på att ha över hundra anställda i Sverige inom de kommande åren – och nu är man på jakt efter lokaler i centrala Stockholm.

”Vi tillåter att folk jobbar hemifrån, samtidigt som vi ser att vissa vill arbeta från kontor. Därför behöver vi ett nytt, grymt kontor i Stockholm”, säger Olov Eriksson.

Nu hoppas Pleo att man ska kunna locka till sig den svenska huvudstadens skarpaste hjärnor.

”Vi vill att de hundra främsta tech-talangerna i Stockholm ska jobba för oss. Den danska tech-scenen växer och det börjar uppstå ett ekosystem där, men den är inte alls på samma nivå som Stockholms. Köpenhamn är inte en tillräcklig rekryteringsbas för oss. Det är en annan grej där än så länge”, säger produktchefen Olov Eriksson.

”Som svensk är det väldigt kul att Stockholm har blivit en så attraktiv hub. Det är Stockholm, Berlin och London som är störst”.

Merritt Hummer, partner på Bain Capital Ventures, kommenterade investeringen i ett pressmeddelande:

”Bain Capital Ventures investerar i entreprenörer som är orädda att tackla de stora problemen. Både Jeppe och Nicco såg en stor utmaning som många anställda ställs inför; att hantera företagsutgifter och utgiftsrapporter. De löser det med teknologi som gynnar både arbetsgivare och anställda.”

