Kinesiska modejätten växer i USA

Det motsvarar en ökning på över 50 procent jämfört med samma period året innan och indikerar att bolaget kommer passera målet på 30 miljarder dollar i år om utvecklingen håller i sig. Det rapporterar Technode med hänvisning till kinesiska sajten 36Kr.

Allt fler personer är aktiva på appen. Som mest uppgick antalet dagliga aktiva användare till 32 miljoner, en ökning på 15 procent från fjolåret.

Kunderna shoppar också mer på plattformen. De snittar nu 75 dollar per köp under första halvåret, att jämföra med 70 dollar förra året, 60 dollar under 2020 och 50 dollar under 2019.

I augusti rapporterade samma sajt att Sheins app hade passerat e-handelsjätten Amazon i antalet nedladdningar i USA under andra kvartalet, vilket aldrig tidigare inträffat. Shein har också sedan tidigare gått om Amazon i nedladdningar globalt sett.

