Kasinoveteranens nya giv: Vegansk stapelvara

Den är fyrkantig, brun och platt och drar inte direkt tankarna till mat. Men med det nya varumärket Stacky's vill Stefan Olsson revolutionera hur vi äter med hjälp av svenska, näringsrika som kan förvaras i rumstemperatur i upp till ett halvår.

”Vi frågade oss varför alla veganska produkter ska imitera kött. Med den agendan satte vi upp en ny kravlista: Vår mat ska gå att göra på välkända ingredienser, få eller inga tillsatser, det ska vara billigare än andra köttsubstitut och det ska inte se ut som en burgare”, säger Stefan Olsson.

Den annorlunda formen har flera funktioner, som att egga fantasin.

”Du förväntar dig inte att den smakar som den ser ut. Dessutom ger formen flera andra egenskaper, som effektivitet i yta och volym.”

Produkten är tillverkad av havre, kryddpasta, kikärtsmjöl, gul lök, morot och svart böna. Foto: Press

På så vis vill Stacky's bli ett alternativ när matindustrin i allt större utsträckning ställer om mot hållbarhet. Det är ett mål som bolaget delar med en stor del av foodtech-industrin, som vill ta fram framtidens mat med hjälp av innovativa metoder, data och digital teknik. Men själv beskriver Stefan Olsson inte det han gör som foodtech.

”Vi ser det snarare som low-tech. Det är kockarnas kompetens som lyser igenom i produktion och smaksättning. Jag tycker att det har gått lite inflation i att man ska slänga på ordet tech i alla segment”, säger han och passar samtidigt på att ge en känga till branschen, som lockade nära 40 miljarder dollar i riskkapital förra året enligt dataanalysföretaget Pitchbook.

”Det är superspännande ur ett teknikperspektiv att till exempel titta på bolag som 3d-printar kött. Men hur mycket det löser här och nu är en annan diskussion.”

Det står i kontrast till hans egen bakgrund. Under 2000-talet medgrundare han Global Gaming 555, med varumärket Ninja Casino, som han sedan blev vd för. Bolaget gick från att omsätta noll till 1 miljard kronor på fyra år. Han lämnade det operativa arbetet 2019, samma år som bolaget blev av med sin spellicens efter att Spelinspektionen upptäckt allvarliga brister i verksamheten. Året efteråt blev Global Gaming 555 uppköpta av bettingbolaget Enlabs till reapris, och Stefan Olsson har sedermera använt en del av vinsten till att finansiera Stacky's.

”Det finns ingen bransch som har de marginaler som spelbranschen har. Det är bara att erkänna. Det som är intressant med Stacky's är att möjligheten att skala verksamheten i andra länder är väldigt stor eftersom vår produkt går att tillverka med lokala råvaror på varje lokal marknad”.

Målen är med andra ord högt satta – särskilt då Stacky's i dag enbart går att handla via e-handel och på ett fåtal restauranger. Visionen är nå ut till ”Hasse på campingen” snarare än innerstadshipstern. Den stora utmaningen nu är att se till att hamna bredvid falukorven på matbutiken snarare än i vegokylen.

”Just nu finns ett 100-tal produkter som riktar sig mot 10 procent av befolkningen. Vi tittar hellre på de andra 90 procenten.”

Till sin hjälp fyllde man nyligen kassan med 4 Mkr via en crowdfunding-kampanj och planen är att ta in ytterligare 6 Mkr innan sommaren. Totalt har bolaget nu tagit in runt 11 miljoner kronor.

”Vi har intresse från enskilda investerare som har provat produkten och gillar den. Det handlar bland annat om personer med en bakgrund inom dagligvaruhandeln. Sen har vi diskussioner med ett antal fonder.”

Men Stefan Olsson är inte nöjd där. Redan nu har han siktet inställt på att notera Stacky's på handelsplattformen Spotlight Stock Market och på så vis få in ännu mer likvider.

”Det finns ganska många intressanta projekt och personer i matbranschen som har bra produktidéer men som inte nödvändigtvis är sugna eller erfarna vad gäller att bygga bolag. Om vi noteras kan vi ta in mer pengar för att förvärva flera mindre varumärken. Där lägger jag mycket av min tid just nu.”

Stacky's • Har tagit fram ett proteinsubstitut som inte vill härma kött, tillverkat av havre, kryddpasta, kikärtsmjöl, gul lök, morot och svart böna.

• Lanserades vid årsskiftet 2021/2022. • Största ägare är just nu John Doe Invest, med Stefan Olsson och Macs Moser, marknadsansvarig Zandra Andersson, DM Invest och pokerprofilen Per Hildebrand.