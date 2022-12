Kändisar stäms för vilseledande NFT-reklam

Madonna, The Weeknd, Justin Bieber och en rad andra kända namn stäms för bedrägeri i en grupptalan. Enligt anklagelserna har stjärnorna fått betalt för att pumpa upp priset för NFT-konstverken ”Bored Ape Yacht Club”.

Flera kända namn nämns i den grupptalan som lämnats in till federal domstol i Kalifornien, bland annat artisterna Madonna och The Weeknd.

De tecknade aporna i serien ”Bored Ape Yacht Club” har blivit ansiktet utåt för den så kallade NFT-hajpen. Ordet är en förkortning för engelskans ”non-fungible token” och är ett sätt att stämpla digitala varor, som till exempel konstverk, som unika tillgångar. I spåren av kategorins framfart har enskilda verk ur ”Bored Ape Yacht Club” sålts för flera miljoner kronor, en hajp som delvis trissats upp av kändisar i tv-program och på sociala medier.

Men den senaste tiden har många verk rasat i värde och en apa ur serien kostar nu runt 800.000 kronor, betydligt mindre än för bara några månader sedan. Kryptovalutan Apecoin, som ägs av Yuga Labs som ligger bakom ”Bored Ape Yacht Club”, har fallit i värde med 90 procent sedan sin topp.

FAKTA: DET HÄR ÄR EN NFT NFT är en förkortning av engelska ”non-fungible token” som i princip betyder en ”icke utbytbar värdehållare”. Enkelt förklarat är det ett sätt att göra digitala varor, som konstverk, unika så att de därmed kan betraktas som original. Det har tidigare varit omöjligt i en värld där allt av ettor och nollor gått att kopiera. Bara det senaste året har NFT:er exploderat i popularitet. Ett exempel som ofta nämns är att Twittergrundaren Jack Dorsey som sålde sin allra första tweet. Även om alla kan se tweeten ifråga så är det bara personen som köpt NFT:n som kan säga att han eller hon äger den, eftersom säljaren lagrat den informationen i en blockkedja och hela paketet fått en unik stämpel – för evigt registrerad.

I spåren av de stora nedgångarna stäms nu en rad kändisar för bedrägeri via en grupptalan, bland annat Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Madonna, Kevin Hart, Stephen Curry, Snoop Dogg, Serena Williams, Post Malone och The Weeknd. Stjärnorna anklagas för att ha fått betalt av Yuga Labs för att pumpa upp priserna genom sin reklam, rapporterar The Hollywood Reporter.

”Bolagets affärsmodell bygger på att använda lömsk marknadsföring med hjälp av A-listade kändisar som får en saftig ersättning för detta, utan att det blir publikt, för att öka efterfrågan på Yugas digitala tillgångar och övertyga möjliga återförsäljare att priset på dem ska stiga i värde”, går att läsa i klagan som lämnats in till den federala domstolen i Kalifornien.

