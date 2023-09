Kändisappar gick från stekheta till stålbad

Memmo tog totalt in över 230 miljoner kronor i riskkapital och anställde över 150 personer bara under sina första 20 månader. Nu talar grundaren och vd:n Tobias Bengtsdahl ut om beslutet att kasta in handduken och ansöka om konkurs efter fyra år. Även deras amerikanska förlaga Cameo går just nu igenom ett stålbad och ryktas vara till salu.

I veckans avsnitt av Digitalpodden gästar även Di:s reporter Lasse Wierup, som granskat budfirman Airmee. Bolagets klimatvänliga AI-teknologi, som skulle revolutionera leveranser i e-handeln, visade sig mer eller mindre vara en bluff.

Lyssna på avsnittet här:

Digitalpodden är Sveriges största podd om digitalisering, tech, startups och investeringar. Du hittar även på Apple Podcasts och Spotify.

