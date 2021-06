Kända investerarna hoppar på virtuella säljrum: ”Dagens lösningar gynnar inte b2b”

Sp_ce vill göra digitala säljmöten smidigare med sin virtuella plattform. Nu tar startupen in 30 miljoner kronor från bland annat Soundtrap-grundarna för internationell expansion.

Enligt researchföretaget Gartner kommer 80 procent av alla köp- och säljarinteraktioner ske digitalt 2025. Det har den svenska startupen Sp_ce tagit fasta på och utvecklat en virtuell plattform för kundmöten.

”Människor har lärt sig att slå på kameran i enkla videomöten och allt fler organisationer inser att det finns vinster att hämta om man gör detta rätt. Balans mellan arbete och fritid, lägre resekostnader, mer mångfald där allt fler människor och perspektiv kan berika inköpsprocessen och självklart reduktion av koldioxidutsläpp”, säger Jonas Hammarberg, grundare och vd, i ett uttalande.

På plattformen kan kunderna skapa egna kontor och rum där möten kan hållas och spelas in samt lagras på en tidslinje. Sp_ce är också integrerad med andra produkter och andra säljplattformar och CRM-system. Användarna kan också dra in presentationer och material för att visa deltagarna. Bland kunderna finns till exempel Hitachi, ABB, Intrum och Qmatic.

”Det som står i vägen för företag i dag är det faktum att dagens videolösningar är svarta hål, där människor går in och ut åtta gånger per dag. Detta är inte den upplevelse man vill ge sina kunder, det bygger inte varumärket och är långt från optimalt för b2b-försäljning. Man söker något mer och vi har lösningen på just det problemet”, meddelar Jonas Hammarberg.

Nu tar Sp_ce in nytt kapital på 30 miljoner kronor för att växa i andra länder. Investerar gör bland andra grundarna till Soundtrap, Per Emanuelsson och Björn Melinder, som köptes upp av Spotify 2017, och Daniel Soussan, medgrundare till Insplanet.

Bolaget siktar på en omsättning på 65 miljoner dollar, motsvarande drygt 540 miljoner kronor, under 2025.

