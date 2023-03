Kampanj vill stoppa Shein i USA – liknar den vid en drog

Shein har på kort tid blivit en global jätte inom ”fast fashion” – en term för billiga kläder med ofta lägre kvalitet. Samtidigt blir kritiken mot den kinesiska sociala medieappen Tiktok alltmer högljudd. Inte minst i USA där många vill se en avknoppning från moderbolaget Bytedance – annars väntar förbud.

Sammanslutningen ”Shut Down Shein” tar vara på situationen och lanserar nu en kampanj där man menar att kinesiska modejätten är ”det största nationella hotet som du aldrig hört talas om”. Shein är ett minst lika stort hot som Tiktok, menar gruppen under rubriken ”Tiktok is the needle, Shein is the drug”.

Talesperson är Chapin Fay, mediestrateg med kopplingar till Republikanska partiet. Aktörerna bakom initiativet beskriver sig som ”en växande koalition av likasinnade individer och företag dedikerade åt att öka medvetenheten av Sheins farliga och förkastliga beteende”, heter det på hemsidan.

Här pekar man på kopplingarna kring bolaget och uiguriska slaveriarbetet på kinesiska bomullsodlingar, duckar amerikansk skatt och säljer ut användardata till den kinesiska regimen.

”Shut Down Shein” spår att Shein planerar att gå i Amazons fotspår. Shein börjar med kläder, precis som Amazon började med böcker, men inom kort dominerar man hela ekonomin.

Shein kritiseras återkommande för sin affärsmodell, där hållbarhet lyser med sin frånvaro. Enligt en Greenpeace-rapport bryter Shein mot EU-regler då förbjudna kemikalier hittats i ett antal av bolagets produkter. Shein är sedan 2020 förbjuden i Indien, tillsammans med Tiktok och Wechat.

I början av mars rapporterade nyhetsbyrån Reuters att Shein var på väg att ta in 2 miljarder dollar i en kapitalanskaffningsrunda som värderade bolaget till 100 miljarder dollar. Bolaget ska även ha planer på en börsnotering i USA senare i år, rapporterade Reuters.

