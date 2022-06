Juni tar in nära miljarden – satsar på expansion

Det Göteborgsbaserade företaget Juni dök upp på den svenska fintechmarknaden så sent som 2020. Det tog bara 16 månader för bolaget att nå en värdering på lite mer än 3 miljarder kronor.

Bakom bolaget står medgrundarna Samir El-Sabini och Anders Orsedal, med en bakgrund från det digitala kvittobolaget Findity. Verksamheten i Juni riktar sig till e-handlare, och utgår från en plattform med verktyg för till exempel bokföring och ett kreditkort för att betala för marknadsföring.

Bolagets tillväxt ser inte ut att stanna till. Nu fyller Juni kassan med 100 miljoner dollar, runt 978 miljoner kronor, i en runda ledd av Mubadala Capital som är Förenade Arabemiratens offentliga investeringsfond. Även de befintliga delägarna EQT Ventures, Felix Capital, Cherry Ventures och delägare på DST Global deltar i rundan.

Därtill tar Juni säkrat en lånefacilitet på 106 miljoner dollar, drygt 1 miljard svenska kronor, från Triplepoint Capital.

”Vi befinner oss i en utmanande miljö och e-handelsbolag i dag är under mer press. Vi ser ett större behov för vår plattform och är fokuserade på att hjälpa våra existerande och nya kunder genom att erbjuda de produkter, integrationer och funktioner de behöver för att kunna dra ner på kostnader, öka marginalerna, få kapital genom vårt kreditkort och jobba mer effektivt”, skriver vd:n Samir El-Sabini i ett mejl till Di.

Pengarna kommer bland annat att finansiera nyanställningar, produktutveckling och en fortsatt global expansion. Bolaget finns i dag i alla länder inom EEA (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt Storbritannien.

Junis runda står i kontrast mot ett annars tufft marknadsklimat där mängden riskvilligt kapital kraftigt minskat, vilket lett till uppskjutna finansieringsrundor och sjunkande värderingar. Ett exempel är Klarna, som enligt Di:s uppgifter sökt nytt kapital med en upp till 30 procent lägre värdering.

”Jag är väldigt stolt över att vi har tagit in kapital och att vi har fantastiska investerare som tror på vår vision, i dessa utmanande tider är det otroligt viktigt. Med detta kapital har vi säkrat vår finansiella position i flera år framåt så att vi kan fokusera på att stötta e-handlare och vara deras bästa finansiella partner”, skriver Samir El-Sabini.

Under 2020 omsatte bolaget 0 kronor och gjorde en förlust på strax under 1 miljon kronor. Juni vill inte dela nyckeltalen för 2021, som inte är offentliga än. Bolaget uppger att de har hundratals kunder.

Juni har nu siktet inställt på att tiofaldiga kundbasen såväl som transaktionerna på plattformen under året. Man sneglar även västerut, liksom föregångare som Klarna, mot den amerikanska marknaden. I juli flyttar bolaget in på sitt första kontor – eftersom verksamheten startades under pandemin har medarbetarna suttit hemma eller på kontorshotell.

Juni vill inte kommentera den nya värderingen.