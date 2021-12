Josef Fares kassako prisades med ”spel-Oscar” i natt

Josef Fares hyllades på nattens spelgala The Game Awards – ibland kallar ”spel-Oscars”.

Hazelight är en kassako för den före detta filmregissören som sadlade om för att bli spelskapare.

Resultatet före skatt 2020 uppgick till hela 74 Mkr, vilket i likhet med många andra spelutvecklare gav en urstark vinstmarginal om nästan 75 procent. Det innebär också att Hazelight har gjort en samlad vinst om ungefär 300 Mkr sedan 2018 genom spelet ”A way out”.

Bolagets andra monsterhit är ”It takes two”, ett action-äventyrsspel för både pc och konsol där spelaren måste agera ihop med andra. Det var också det spelet som prisades på nattens gala i Los Angeles.

Förutom det mest åtråvärda priset ”året spel” vann Josef Fares också ”bästa familjespel” och ”bästa multispelar-spel”.

”Jag får gåshud”, sa Josef Fares när han jublande gick upp på scenen.

Det här är andra gången svensken prisas på samma gala. När han fick ta emot priset 2017 utbrast han ”fuck the Oscars”, med hänvisning till filmindustrins stora pristillställning – ett uttalande som sedan dess förknippas tätt med inom den amerikanska nöjesindustrin.

Även i nattens tacktal refererade han till händelsen för fyra år sedan.

”Jag stod på scenen 2017 och sa ’fuck the Oscars’. På sätt och vis blev det också så eftersom The Game Awards blivit så mycket bättre”.

It takes two släpptes i våras och sålde bara under den första månaden i en miljon exemplar. Det finns med andra ord anledningar att tro att 2021 blir ett nytt rekordår för Hazelight.

