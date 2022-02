Jonas Tellander duckar frågan om han tvingats avgå

Den svenska ljudboksjätten Storytel STORY B -20,03% Dagens utveckling , med verksamhet på 25 marknader, kämpar i motvind. Aktien har rasat med över 60 procent den senaste 12-månadersperioden och när bolaget nu synade korten för det fjärde kvartalet står det klart att förlusten är större än väntat. Ebitda-resultatet landade på minus 78,2 miljoner kronor och omsättningen skrivs till 863 miljoner kronor, drygt 40 miljoner mindre än förväntat.

Likaså har vd:n och grundaren Jonas Tellander tappat farten. Det berättar han i en intervju med DiTV efter att bolaget igår kväll berättat att vd:n avgår med omedelbar verkan.

”Jag har under det senaste året känt att energin, när jag kom tillbaka efter sommarsemestern, inte riktigt har funnits där. Tidigare har jag känt att 'nu kommer jag in och nu ska vi satsa på det här' och så går jag in med full kraft. Men nu har jag inte haft den energin och drivet på ett tag och har frågat mig själv vad det beror på och kommit fram till att jag kan göra mer nytta i en strategisk roll på Storytel, som har ett otroligt starkt management med Ingrid i spetsen och som jag känner kan ta det här till nästa nivå och verkligen lyfta oss”, säger Jonas Tellander och fortsätter.

”Sedan har vi stärkt upp styrelsen på ett bra sätt på sistone. Jag känner mig trygg i att vi har en bra setup för att kunna leverera och bli en av vinnarna på ljudboksmarknaden.”

Han ersätts av Storytels nytillträdde vice vd Ingrid Bojner som tar över rodret som tillförordnad från och med måndag. Hon har arbetat operativt i bolaget sedan 2018. Jonas Tellander är kvar i Storytel som styrelseledamot.

Jonas Tellander har varit vd för Storytel sedan starten 2005. Den plötsliga förändringen följer efter att riskkapitalbolaget EQT i september klev in som ny storägare genom att köpa 10 procent. I samband med investeringen pekade riskkapitalbolaget ut att de såg flera förbättringsområden och tillväxtmöjligheter för Storytel.

I slutet av januari lämnade ordförande Stefan Blom posten bara fyra månader efter sitt tillträde. Han rekryterades i samband med att EQT gick in i Storytel.

Jonas Tellander duckar frågan om han tvingats bort från posten.

Är det ditt beslut eller har du fått påtryckningar, har någon pushat dig i den här riktningen?

”Som jag sa. Jag ser otroligt mycket fram emot att få kliva in i den här nya rollen och även ha tid över för andra roliga saker.”

Var det ett nej? Var det ditt beslut, inte EQT:s till exempel?

”Jag vet inte om det är det mest relevanta. För mig är det mest relevanta att känna att jag har hamnat på en bra plats och jag ser otroligt mycket fram emot att jobba med andra entreprenörer och vara med och lyfta fram saker, vara en stark röst för böcker och läsning och även för entreprenörsskap.”

Storytel streamar ljudböcker under flera varumärken och äger även flera förlag, bland annat Norstedts Förlagsgrupp. Utöver EQT finns Roxette Photo NV, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder bland storägarna. Jonas Tellander äger drygt 7 procent av bolaget, enligt information från den 1 oktober 2021.