Jollyroom spränger ny miljardvall – vill erövra Europa

Barnartikelförsäljaren Jollyroom spränger vallen på 2 miljarder kronor i omsättning och utlovar stor fest för samtliga medarbetare. En del av succén tillskrivs en ny kundstrategi. ”Vi insåg att vi legat efter med 'last mile'-leveranser”, säger bolagets vd Mattias Jacobsson.

2020 landade Jollyrooms omsättning på nära 1,8 miljarder kronor, och bolagets grundare och dåvarande vd Ole Sauar var redan då säker på att nå 2 miljarder kronor 2021. I oktober i år var målet uppnått på rullande 12 månader, och bokslutet ser ännu mer lovande ut.

”När vi stänger 2021 kommer vi i bästa fall gå en bra bit över 2 miljarder i omsättning”, säger bolagets vd Mattias Jacobsson som tog över posten i april i år.

Bolaget är verksamt i hela Norden och finns sedan en tid tillbaka även i Tyskland och Österrike. Sverige kvarstår dock som största marknad.

”Under 2021 räknar vi med att passera 950 miljoner kronor endast i Sverige och befästa positionen som den största onlineaktören i landet inom vår bransch”, säger Marina Davarinou, operativ chef på Jollyroom.

Bolaget grundades 2009 av paret Ole Sauar, som i dag är styrelseordförande för Jollyroom Group, och Terese Fernbring, i dag rådgivare åt bolaget.

2020 tog Jollyroom in 180 miljoner kronor genom en nyemission där mediekoncernen Egmont ökade sitt ägande från 37,5 till 49 procent av bolaget. Ole Sauar äger resterande 51 procent av aktierna.

Jollyroom säljer allsköns barnartiklar med alltifrån barnvagnar och bilbarnstolar till leksaker.

”Det som stuckit ut under året är bebisprodukter, något vi varit starka på historiskt. Under de senaste veckorna har vi även haft en ordentlig skjuts även på kläder och skor. Det är en effekt av det kalla vädret och det kanske även funnits ett uppdämt behov i det segmetet ”, berättar Mattias Jacobsson.

Som alla importörer har Jollyroom drabbats av årets logistikproblem. Mattias Jacobsson tycker ändå att Jollyroom kommit relativt lindrigt undan om man jämför med branschkolleger.

”Det beror på att vi redan under första kvartalet insåg problematiken och tidigarelade vår orderläggning. Vi har gjort samma sak för första kvartalet 2022 för att säkerhetsställa lagret.”

Jollyrooms lager på Hisingen utanför Göteborg.

Målen framöver är att nå 3 miljarder kronor i omsättning 2023 och 10 miljarder kronor 2030, med en vision om att bli den största barn- och babyaktören i Europa. Bolaget har Nordens största anläggning för e-handel på över 70.000 kvadratmeter på Hisingen utanför Göteborg.

”Ska vi realisera visionen behöver vi öppna i fler länder och vi tittar bland annat på Baltikum, Polen och Holland. På sikt måste vi öka med ytterligare ett lager – vi behöver 500 miljoner kronor i försäljning utanför Norden innan vi kan sätta spaden i jorden för ett europeiskt lager”, menar Mattias Jacobsson.

En viktig ingrediens för att nå målet är nöjda kunder, vilket skapar lojalitet, menar bolagets vd. Här har bolaget satt en ny strategi.

”Vi insåg att vi legat efter med 'last mile'-leveranser och inte haft en tillräckligt flexibel lösning för kunden. Vi har nu inlett ett samarbete med Budbee och kommer säkert lansera ännu fler aktörer under 2022. Planen är att redan under första kvartalet nästa år erbjuda leverans samma dag till storstäderna i Sverige”, säger Mattias Jacobsson.

I och med att Jollyroom nått omsättningsmålet kan medarbetarna räkna med en 2-miljarders fest.

”När vi bröt miljardvallen 2017 hade vi en konferens som det fortfarande pratas om. Det är självklart att vi ska fira 2 miljarder på samma sätt, men vi följer givetvis smittspridningen. I den bästa av världar kan vi genomföra festen någon gång nästa år”, lovar Mattias Jacobsson.

