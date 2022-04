Jackpot för psykologiapp – lagstiftning öppnar nya dörrar

När kriget bröt ut i Ukraina blev Anton Holmström, produktchef på skogsteknikföretaget Katam, kontaktad en lördagskväll av en vän i Ukraina.

”Han sa att en gemensam bekant till oss hade frågat om vi kunde få fram drönare till civilförsvaret. Det var en så konkret fråga så jag sa ja direkt. Jag drog genast igång med kommunikation under natten och sedan på söndagen ringde jag runt och pratade med kollegor och bekanta. Under veckan satte vi upp hemsidan Drones2ukraine, och kollade upp det juridiska, logistiska och allt det praktiska”, säger Anton Holmström.

Katam är ett av företagen som organiserar kampanjen Drones2ukraine då behovet av drönare i Ukraina har växt sedan krigets början. Kameradrönarna används av det ukrainska civilförsvaret för att samla information, identifiera säkra vägar ut ur städer som evakueras och dokumentera krigsbrott.

”Vi började samla in drönare främst genom vårt nätverk men också via vår hemsida. Nu skickar vi löpande ner drönare veckovis till Ukrainas civilförsvar. Vi får in drönare, värmekameror, surfplattor och telefoner. Värdet på materialet vi får in nu närmar sig en miljon kronor”, säger han.

Anton Holmström jobbade tidigare med affärsutveckling och har drivit drönarutveckling i Sverige inom skog. Det är genom hans nätverk i dessa områden som ett tiotal företag nu kliver in ideellt med sin tid, finanser och material.

”Insamlingen har varit aktiv i snart tre veckor och vi har hittills tagit emot ett 60-tal drönare med fler på väg in. Vi ser att vi gör en skillnad och att det skapar nytta”, säger Anton Holmström.

”Det är väldigt många privatpersoner som skänker material, både nytt och gammalt. Jag och killarna i Ukraina är otroligt rörda över att ett sms sent en lördagskväll kan leda till något sånt här, det är ett enormt gensvar”, säger han.

För att få utrustningen till Ukraina kontaktar privatpersoner Drone2ukraine via deras hemsida och skickar produkterna till deras mottagning i Malmö.

”Där packar vi om det och skeppar ned till Polen, där tar de ukrainska killarna emot det och kör in det till Ukraina. Att passera gränsen går bra, men det är inne i Ukraina som det är en utmaning att fördela materialet för det är där riskerna finns, men hittills har drönarna nått ut”, säger Anton Holmström.

Han berättar att hans vanliga arbetssysslor fortgår som vanligt.

”Vi lägger ned väldigt mycket ideell tid i detta. Vi jobbar med våra vanliga jobb dagtid och sen är det jourhållning med Drones2Ukraine dygnet runt”.

Läs mer: Mellan flyglarm och evakueringar – it-industrin fortsätter i Ukraina