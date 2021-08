Izettle-grundaren investerar i erotikapp – växer med 50 procent per vecka

I april i år tog erotikappen Ohcleo in en investering på 10 miljoner kronor. Sedan dess har ljudtjänsten fortsatt att växa och laddats ned i över 130 länder.

Då var grundarna hemlighetsfulla kring vem som stod bakom kapitaltillskottet förutom de befintliga investerarna. Men med nyemissionen inrapporterad till Bolagsverket i dagarna står det klart att betaltjänsten Izettles medgrundare Jacob de Geers namn finns i ägarlistan.

”Det är kul att han valt att investera i just Ohcleo, och hans engagemang och kunskap är jättevärdefullt”, säger Ohcleos medgrundare och vd Celine Fierro.

Hon startade Ohcleo i mitten av 2020 tillsammans med serieentreprenören Anders Lövbrand, som hon träffade när de var kollegor på marknadsföringstjänsten Swadd. Jacob de Geer stötte de på när de hade kontor på startuphubben Epicenter, som sa att han hade hört talas om dem och ville höra deras pitch.

Även André Heinz, som är styvson till John Kerry och arvtagare av Heinz-imperiet, har investerat. Han har valt bort att engagera sig i familjeföretaget, och istället för ketchup intresserar han sig för hållbar utveckling och har investerat i flera miljörelaterade projekt.

Men nu har André Heinz även fått upp ögonen för Ohcleo, som har växt snabbt de senaste månaderna och vill utmana världsettan inom ljuderotik – den amerikanska appen Dipsea.

”Vi är helt tagna på sängkanten av den snabba internationella spridningen”, säger Celine Fierro.

Ohcleos app har hittills fått 20 000 gratisnedladdningar och användarna har tillsammans har lyssnat på över 350 000 minuter av erotiska ljudberättelser. Man börjar så smått få in betalande användare och i dagsläget ökar dem med 50 procent per vecka från hittills små volymer. Appen används, enligt Celine Fierro, i 130 länder, men störst är den i Storbritannien, USA och Kanada.

”Vi hade appen öppen under maj och juni för att få in så många användare som möjligt och snabbt kunna samla in data, men vi står fast vid att vi kommer ha 15 000 betalande användare i slutet av det här året.”

Ohcleo riktar sig främst till kvinnor, även om män också är välkomna. Idén bakom är att utmana den mansdominerade porrindustrin och skapa ett hälsosamt alternativ som kan stärka kvinnor i sin sexualitet.

Sedan investeringen i april har teamet, som har växt till från sex till tio personer, utvecklat produkten och innehållet. Man har hittat en bra balans för vad som krävs för att få betalande användare, tycker Celine Fierro.

I september kommer Ohcleo börja göra ännu mer marknadsföring på Google och i sociala medier. Även podcasts och influerare är viktiga marknadsföringskanaler, men främst i USA.

”Vårt Instagram-konto har tyvärr blivit nedtaget, där vi har 12 000–13 000 följare, och det verkar främst vara på grund av ord som uppmuntrar till sex. Men vi tror att vi får tillbaka det snart”, säger Celine Fierro.

Ohcleo har också blivit utslängt från appbutiken Google Play två gånger, säger hon, men är tillbaka igen.

I Sverige har tre ljudappar med erotik för kvinnor lanserats i år. Förutom Ohcleo är det dels Blanchestories och dels AVA Stories, som Di Digital har rapporterat om tidigare. De har lite olika inriktningar och innehållet i Ohcleo är enbart på engelska, medan de andra två har innehåll på svenska.

