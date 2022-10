Investeringar i techsektorn noterar årslägsta i september

Frånvaron av de senaste månadernas megarundor på miljardbelopp gjorde att investeringarna i den svenska tekniksektorn saktade in något i september. Bankutmanare och digital vård trendar bland de största affärerna.

Totalt har det nu investerats nära 50 miljarder kronor i svenska startups och scaleups, enligt Di Digitals sammanställning av de största kommunicerade rundorna. Drygt 20 miljarder av dessa kom dock in i juli i megarundorna för Northvolt, Klarna och Kry.

September hade ett antal riktigt stora kapitalanskaffningar, men ingen som drog iväg på miljardnivån. Månaden är därför med sina drygt 2 miljarder kronor den minsta hittills i år.

Majority – 400 Mkr

Den digitala banken riktar in sig på immigranter. De färska miljonerna används bland annat till att vidareutveckla de kontor som redan startats i Miami, Hialeah och Orlando i Florida samt Houston, Texas, och öppna fler. Lokalerna ser på inget sätt ut som traditionella bankkontor, snarare som en mötesplats eller ett kafé.

Matsmart – 400 Mkr

Bolagets affärsmodell utgår från att man säljer vidare varor med korta eller passerade bäst före-datum eller felaktiga förpackningar, ett koncept som fått ett uppsving när inflationen fått fler att se över sina utgifter.

Mavenoid – 320 Mkr

Bolagets affärsidé är att automatisera felsökning av fysiska produkter. Tanken är att företag kan effektivisera sin kundsupport med hjälp av Mavenoids mjukvara, och att slutanvändaren kan identifiera felet på egen hand och eventuellt fixa det själv.

Doccla – 180 Mkr

Bolaget bedriver virtuell vård. Sjukhus kan köpa in deras produkt för att övervaka patienter på distans när de återvänt hem. Patienten kopplar upp sig till bärbara enheter som mäter puls, syresättning, temperatur och blodtryck. Vårdpersonalen får sedan tillgång till informationen i realtid, vilket bland annat ska frigöra resurser på sjukhusen och minska risken för återinläggning.

Sunroof – 163 Mkr

Bolaget utvecklar byggnadsintegrerade solcellstak.

Ark Kapital – 160 Mkr

Ark Kapital erbjuder tillväxtlån på upp till 100 miljoner kronor med en återbetalningstid på upp till sju år. För att bedöma bolagen använder sig Ark Kapital av egenutvecklad ai-teknik. Företagen matar in rådata till analysplattformen och får tillbaka en detaljerad femårsprognos som bedömer bolagets tillväxt och lönsamhet.

Precise Biometrics – 83 Mkr

Utvecklar sensorer och teknik för identifiering med hjälp av fingeravtryck.

Under Your Skin – 75 Mkr

Hudvårdsmärket Under Your Skin har gått från hemmasnickeri till internationell e-handel. Nu har bolaget fått in en ny storägare i form av Joel Citron, som är ledamot i börsjätten Evolution styrelse, och blickar västerut.

Medoma – 63 Mkr

Att vårdas i hemmet istället för på sjukhuset är redan en verklighet i flera länder, bland annat i Sverige, USA och Storbritannien. Fenomenet har dykt upp som ett alternativ som kan minska trycket på vårdplatserna och för patienter som hellre vårdas på annan plats. En av aktörerna som slår mynt av trenden är Medoma som lanserar sitt virtuella akutsjukhus på St Görans i Stockholm i oktober.

El Taco Truck – 50 Mkr

Startade med food trucks och säljer nu veganska livsmedel.

Cascade Drives – 50 Mkr

Bolagets teknik – ett elektriskt alternativ till hydraulikbaserade system – uppges förbättra räckvidden för batteridrivna tunga fordon och minska energibehovet i industriella pumpar.

Heart Aerospace – 50 Mkr

Heart Aerospace vill ta bort flygskammen genom att göra flygresor utsläppsfria. Bolaget utvecklar och ska bygga helt eldrivna flygplan för regional trafik.

Knodd – 30 Mkr

Tillhandahåller digital vård för barn.

Parakey – 28 Mkr

Bolaget bygger mobila passersystem åt fastighetsjättar som Wallenstam och Stena Fastigheter.

Encare – 26 Mkr

Saas-bolagets mjukvara hjälper vården med att förebygga komplikationer före, under och efter större kirurgiska ingrepp.

Ripe – 20 Mkr

Bolagets verktyg som hjälper företag arbetar med att behandla och föra vidare data till säljare för att öka tillväxten.

Quickchannel och Screen 9 – 15 Mkr

Bolagen levererar video- och streamingplattformar till offentlig sektor i Sverige. Nu fusioneras bolagen som kommer att ha över 300 kunder i 10 länder och 50 anställda tillsammans.

Zwapgrid – 13 Mkr

Utvecklar teknisk infrastruktur för mjukvarubolag.

Boksnok – 13,3 Mkr

Appen ger tillgång till tusentals barnböcker, rapporterar Breakit.

Bits Technology – 11 Mkr

Bolagets mål är att förnya och förenkla sättet som globala teknikbolag bygger finansiella produkter.

Off Script – 10 Mkr

Svenska Off Script hjälper kreatörer att bli e-handelsentreprenörer genom att skapa kurerade marknadsplatser med produkter från sina favoritvarumärken. Bakom bolaget står trion Pontus Karlsson, Yuriy Kurylenko och Tom Coleman. Nu har bolaget in 10 miljoner kronor i en finansieringsrunda som leds av amerikanska Watertower Ventures.

Årets största rundor 1. Northvolt – 11 miljarder (juli) 2. Klarna - 8,5 miljarder (juli) 3. Volta Trucks – 2,5 miljarder (februari) 4. H2 Green Steel – 2 miljarder (augusti) 5. Instabox – 1,8 miljarder (april) 6. Kry – 1,6 miljarder (juli) 7. Borgo – 1,3 miljarder (februari) 8. Tibber – 1 miljard (mars) 9. Nordtech – 1 miljard (mars) 10. Svea Solar och Polarium – 1 miljard vardera (mars)