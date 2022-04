Invasionen dämpar Desenios försäljning

Affischbolaget Desenio såg nettoomsättningen backa med nästan 29 procent under det först kvartalet. ”Dessa siffror är inte imponerande men visar samtidigt att vår affärsmodell är hållbar, då vi är lönsamma även i svåra tider”, skriver vd Fredrik Palm om kvartalet.

Nettoomsättningen minskade med 28,5 procent till 288 Mkr under det första kvartalet 2022, jämfört med motsvarande period i fjol som uppgick till 402 Mkr.

Det justerade ebita-resultatet på 36,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022, att jämföra med 91,6 Mkr i fjol. Den justerade ebita-marginalen blev 12,7 procent, motsvarande kvartal i fjol uppgick den till 22,8 procent.

Förändringen förklaras med en lägre nettoomsättning och högre marknadsföringskostnader jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Bruttomarginalen för perioden var 83,2 procent, en förbättring från 82,3 procent. Detta drivet av prishöjningar som förberedelse för förväntad höjning av inköpspriser.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -48,8 miljoner kronor (30,5). Orsaken var högre försäljningsvolymer i föregående kvartal, vilket medförde lägre operativt resultat och negativt kassaflöde från förändringar i rörelsekapital.

”Dessa siffror är inte imponerande men visar samtidigt att vår affärsmodell är hållbar, då vi är lönsamma även i svåra tider”, skriver vd Fredrik Palm.

Bolagets noteringsresa har blivit uppmärksammad. E-handlarens verksamhet flög under pandemin, och aktien direktnoterades på First North för 72 kronor till ett börsvärde på hela 11 miljarder kronor. Som mest stod aktien i 105 kr, men efter kraftiga försäljningstapp skrotade bolaget de finansiella mål för helåret som såldes in vid noteringen och börsvärdet idag ligger på 1,1 miljarder kronor.

Det förändrade köpbeteendet har tidigare hänvisats till återöppnandet av samhället. Målgruppen, vilket främst är unga kvinnor, valde då att spendera mer tid och pengar på uteliv och mindre på inredning.

I föregående kvartal såg bolaget en viss återhämtning som fortsatte i början av första kvartalet 2022.

Detta dämpades i samband med av invasionen i Ukraina. Bolaget har dock ingen verksamhet i vare sig Ukraina eller Ryssland.

”I slutet av kvartalet steg dock volymerna igen, men i en förändrad omvärld med lägre fokus på konsumtion medförde det en marknad med kortsiktiga investeringar i marknadsföring för att driva onlineförsäljning. Vi har navigerat väl i den här miljön och baserat våra beslut på starka och pålitliga datapunkter om konsumenternas preferenser och beteende”, skriver vd Fredrik Palm.

Desenios DSNO -3,89% Dagens utveckling vd flaggar, precis som i sammanfattningen i bokslutet 2021, för fortsatt tuffa jämförelsetal även under första halvan av andra kvartalet. Men sedan ska det vända.

”Vi förväntar oss att våra operativa initiativ kommer att omvandlas till tvåsiffrig tillväxt under andra halvan av 2022”, skriver Fredrik Palm.

