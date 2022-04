Intäkterna växer med 206 procent för Bambuser

Bambuser BUSER -0,60% Dagens utveckling är ett av flera bolag som slagit mynt av den kinesiska livevideoshopping-trenden, där influerare och andra profiler gör reklam för och säljer produkter direkt i telefonen. Bland bolagets kunder finns globala varumärken som Samsung och Adidas.

Sedan börsnoteringen 2019 har aktien gjort en minst sagt volatil resa på First North. Aktien är under onsdagsmorgonen nere med strax under 40 procent räknat sedan årsskiftet.

Men i årets första kvartalsrapport är tonen desto muntrare. Under det första kvartalet ökar intäkterna med 206 procent jämfört med samma kvartal i fjol, till strax över 51 miljoner kronor. Likaså ökar de årligt återkommande intäkterna, så kallade ARR, med 131 procent till 105,2 Mkr.

Samtidigt dras verksamheten fortfarande med förluster. Det justerade rörelseresultatet på ebitda-nivå ökar med 90 procent, från minus 21,9 till 41,6 Mkr, vilket innebär att den justerade ebitda-marginalen skrivs till minus 71 procent.

”Bambuser rapporterade starka resultat under det första kvartalet, med tresiffrig tillväxt som reflekterar styrka i företagets omsättning. Medan ARR växer med 131 procent fortsätter vi att fokusera på att förbättra våra marginaler och att möjliggöra långsiktig tillväxt. Vi investerar strategiskt för att fortsätta positionera Bambuser som den långsiktiga kategorivinnaren i den här stora och växande marknaden”, uppger vd:n Maryam Ghahremani.

Bambuser dras även med ett negativt kassaflöde, som försämras från minus 30 till 40 Mkr jämfört med samma period i fjol. Kvar i bolagets kassa finns dock 492 Mkr.

Bolaget fick nyligen en ny största ägare när det brittiska riskkapitalbolaget Vitruvian flaggade över 10,2 procent av kapitalet i bolaget. Näst största ägare är Claes Kinell med 10,1 procent, följt av den danska modemiljardären Anders Holch Povlsen med 9,6 procent.