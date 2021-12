Instagramchefen grillades om ungdomars mående

Instagramchefen Adam Mosseri frågades under onsdagskvällen ut i ett utskott i USA:s senat.

Mosseri tillbakavisade kritiken om att en del unga mår dåligt av att använda Instagram.

”Ibland bär unga människor på svåra problem när de kommer till Instagram. Vid dessa tillfällen tror jag att Instagram kan hjälpa många av dem”, sade Mosseri.

Instagrams egen forskning stöder påståendet, menade han, och ifrågasatte att forskning skulle ha visat att Instagram är beroendeframkallande för unga.

”Som chef för Instagram, är jag särskilt inriktad på säkerheten för de allra yngsta som använder våra tjänster”, sade Mosseri.

Han hävdade att Instagram har vidtagit flera åtgärder för att skydda unga på plattformen, exempelvis är barn under 13 år portade. Instagram har också begränsat möjligheten att skicka direktmeddelanden mellan barn och vuxna och har förbjudit inlägg som uppmuntrar till självmord och självskadebeteende.

Men åtgärdernas effektivitet ifrågasattes av utskottets senatorer från både Republikanerna och Demokraterna, som ställde Mosseri mot väggen. Många barn under 13 år ljuger om sin ålder för att kunna använda Instagram, och inlägg om till exempel självmord når fortfarande barn och unga.

Onsdagskvällens utfrågning leddes av senatorerna Richard Blumenthal och Marsha Blackburn.

”Jag hoppas att du förstår frustrationen som det amerikanska folket känner. De uppskattar vad internet kan göra, men känner att ni blundar för hur era appar skapar beroenden och påverkar barn”, sade Blackburn till Mosseri.

I tisdags införde Instagram en funktion som uppmanar tonåringar att ta pauser från plattformen. Instagram meddelade också att man i början av nästa år kommer att lansera bland annat kontrollfunktioner för föräldrar, för att motverka att unga användare utsätts för skadligt innehåll.

Men de nya åtgärderna imponerade inte på utfrågarna. Kontrollverktygen för föräldrar ”hade kunnat lanseras för flera år sedan”, sade Blumenthal till Mosseri.

”Jag tror att tiden för självövervakning och självreglering är över”, slog Blumenthal fast.

”Självövervakning bygger på förtroende. Förtroendet är förbrukat”, fortsatte han, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Utfrågningen kommer sedan flera uppmärksammade avslöjanden skakat om företaget. Ansedda The Wall Street Journal har i en rad artiklar grävt fram interna dokument som bland annat pekar på att Instagram-ägaren Meta (tidigare Facebook) känt till att bolagets produkter var skadliga för unga kvinnor.

Företagsjätten har nekat till uppgifterna, men samtidigt lovat bättring. Rapporteringen har dock skapat svallvågor in i den politiska sfären, som nu utkräver svar av Instagramchefen.

Utfrågningen blev allt mer konfronterande och känslomässigt laddad ju längre den led. Senatorerna försökte upprepade gånger få Mosseri att lova att Instagram ska överlämna sina algoritmer och de fullständiga resultaten från sin interna forskning. De försökte också få honom att stödja lagförslag som kommer att begränsa sociala medier-jättarnas produkter till barn och unga.

Men Mosseri svarade mest med allmänna formuleringar om öppenhet och ansvarsskyldighet, och insisterade att Instagram är branschledande inom transparens.

Bland de lagförslag som diskuteras finns bland annat en idé om en raderingsknapp för föräldrar, som omedelbart raderar all personlig information som samlats in från deras barn. Ett annat förslag föreslår att vissa funktioner inte ska vara tillgängliga för ungdomar under 16 år, till exempel pushnotiser, ”gilla”-knappen och att videor börjar spelas automatiskt.